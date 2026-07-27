Startup espacial europeia procura avaliação de 1,8 mil milhões de euros para competir com SpaceX

A startup aeroespacial europeia The Exploration Company (TEC) está em negociações para levantar pelo menos 300 milhões de dólares (quase 265 milhões de euros) numa ronda de financiamento que poderá avaliar a empresa em mais de 2 mil milhões de dólares (cerca de 1,8 mil milhões de euros), pretendendo desenvolver cápsulas espaciais reutilizáveis para competir com a SpaceX de Elon Musk.

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O novo fundo de Bruxelas Scaleup Europe Fund, um veículo apoiado pela Comissão Europeia e gerido pelo grupo de investimento sueco EQT criado para financiar empresas tecnológicas consideradas estratégicas para a autonomia industrial da Europa, está a discutir a possibilidade de fazer um dos seus primeiros investimentos na startup franco-alemã, segundo adiantaram pessoas familiarizadas com o assunto ao Financial Times.

As mesmas fontes acrescentaram ao jornal britânico que as negociações continuam em curso e que tanto o montante da ronda como a avaliação da empresa poderão ainda sofrer alterações. Contactadas pelo Financial Times, nem a EQT nem a The Exploration Company comentaram os valores em discussão ou o estado das conversações.

Contudo, caso a operação avance nos termos atualmente discutidos, a empresa fundada em 2021 tornar-se-á uma das poucas “unicórnios” europeias do setor espacial, num mercado ainda fortemente dominado por empresas norte-americanas como a SpaceX do multimilionário Elon Musk.

Em 2024, a startup liderada por Hélène Huby levantou cerca de 160 milhões de dólares, sem divulgar a sua avaliação, e foi uma das duas empresas selecionadas pela Agência Espacial Europeia (ESA) para desenvolver uma solução comercial europeia de transporte para órbita baixa até 2028.