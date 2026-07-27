Suspeitas com nomeação de árbitros de futebol nas mãos da PJ

O jornal Público avança esta segunda-feira que suspeitas sobre as nomeações de árbitros em jogos de futebol da Primeira Liga chegaram à Policia Judiciária (PJ). Em causa estão árbitros que, alegadamente, souberam das nomeações para jogos do Estrela da Amadora, na reta final do campeonato, antes de as mesmas terem sido divulgadas.

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A participação entregue à PJ refere concretamente que o árbitro Hélder Malheiro teve conhecimento antecipado da nomeação para o encontro entre o Estrela da Amadora e o Moreirense na jornada 32 da Primeira Liga, um caso que foi levantado após a demissão de Duarte Gomes do cargo de Diretor Técnico Nacional de Arbitragem, que levou a um inquérito do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Contudo, o inquérito resultou no arquivamento deste processo, tendo entretanto o caso chegado às mãos da PJ. O documento de 20 páginas reúne uma cronologia de acontecimentos ocorridos entre abril e junho deste ano, contendo mensagens de WhatsApp, capturas de ecrã, chamadas telefónicas, áudios, vídeo-mensagens e relatos de reuniões realizadas na Cidade do Futebol, a sede da FPF em Oeiras.