Trump garante que EUA têm “muita munição” e ameaça “forte ação militar” contra o Irão caso diplomacia falhe

Após 13 dias de bombardeamentos americanos consecutivos, os Estados Unidos interromperam no fim de semana as operações militares contra o Irão, o que levou Teerão a deixar de atacar os países vizinhos do Golfo, garantindo que a sua estratégia se baseava na “retaliação” dos bombardeamentos norte-americanos.

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Mesmo tendo a vaga de ataques no Médio Oriente cessado, Donald Trump afirmou esta segunda-feira que está disponível para retomar e ampliar as operações militares caso a diplomacia falhe. Na semana passada, o republicano adiantou ponderar lançar uma nova operação militar contra o Irão, admitindo ordenar ofensivas “maiores do que nunca”.

“Estamos em negociações muito profundas com o Irão. Se elas não derem certo, voltaremos a uma forte ação militar“, referiu Trump, em entrevista ao Axios. O inquilino da Casa Branca sublinhou ainda que não dedicará muito tempo ao caminho diplomático, acrescentando que “ou acontece rápido ou não acontece nada”.

Ao contrário do que adianta o líder dos EUA, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmaeil Baghaei, negou o envolvimento de Teerão em quaisquer novas negociações com Washington, recusando que o Irão terá solicitado a abertura de conversações.

Segundo o republicano, a decisão de suspender os ataques foi tomada depois de Omã e outros mediadores envolvidos nas conversações pedirem aos Estados Unidos mais tempo para tentar alcançar um entendimento. “Todas as pessoas que estão a lidar com o Irão pediram-me: ‘Não dispare'”, vincou Trump ao site noticioso.

A pausa coincide com uma crescente preocupação em Washington relativamente ao ritmo de consumo de mísseis no conflito com o Irão. Segundo a CNN, durante uma reunião na Casa Branca na passada sexta-feira, o chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA, general Dan Caine, alertou Donald Trump para o impacto que uma escalada do conflito teria nas reservas norte-americanas de munições, um dos vários fatores considerados antes de suspender a campanha de bombardeamentos. O vice-presidente JD Vance terá igualmente manifestado reservas quanto ao alargamento da guerra.

Também o The New York Times noticiou no domingo que a decisão de adiar novos ataques foi motivada, em parte, pela redução dos stocks de mísseis intercetores necessários para responder a eventuais ataques iranianos. Segundo o jornal, responsáveis norte-americanos receiam que uma campanha prolongada comprometa a capacidade dos Estados Unidos para responder a outras crises e manter os compromissos de defesa assumidos com aliados.

Contudo, Trump reiterou a bordo do Air Force One nesta segunda-feira que os EUA têm “muita munição, de diferentes tipos”, culpando o governo do seu antecessor pelo envio de armas para a Ucrânia. “Temos uma grande quantidade de armamento de médio alcance. Quero dizer, mais do que alguma vez conseguiríamos utilizar, aconteça o que acontecer. Os mísseis Patriot, em particular, continuam a ser produzidos“, frisou o líder republicano aos jornalistas.