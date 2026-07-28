5 coisas que vão marcar o dia

Esta terça-feira fica marcada pela divulgação dos resultados dos CTT, por um balanço da reconstrução da Região Centro após a tempestade Kristin e pelo ponto de situação da execução do PRR. O INE publica ainda os dados da procura turística dos residentes no primeiro trimestre, enquanto a Reserva Federal norte-americana inicia uma reunião de dois dias.

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CTT apresentam resultados

Os CTT divulgam esta terça-feira os resultados do segundo trimestre do ano. As contas serão conhecidas pouco dias depois de o banco espanhol BCC-Grupo Cooperativo Cajamar ter manifestado interesse numa parceria com o Banco CTT, instituição detida pelos CTT.

Reconstrução do Centro após as tempestades

A estrutura de missão para a reconstrução da Região Centro faz esta terça-feira um balanço da recuperação após a tempestade Kristin, numa conferência de imprensa dedicada ao ponto de situação das obras e dos trabalhos em curso.

Balanço do PRR na reta final da execução

A Fundação Champalimaud recebe esta terça-feira o evento “Loading – O 10.º pedido de pagamento carrega-se agora”, que assinala a reta final da preparação do último pedido de pagamento do PRR à Comissão Europeia. O ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, e responsáveis pela execução do plano fazem um balanço da execução, dos resultados alcançados e das prioridades para as próximas semanas.

INE divulga dados sobre turismo dos residentes

O Instituto Nacional de Estatística (INE) publica os dados da procura turística dos residentes referentes ao primeiro trimestre. No ano passado, os residentes realizaram 26 milhões de viagens, mais 13,7% do que em 2024, impulsionadas tanto pelas deslocações em território nacional (+14%) como pelas viagens ao estrangeiro (+12,5%).

Reserva Federal americana reúne-se esta terça-feira

A Reserva Federal americana (Fed) reúne-se esta terça e quarta-feira, no segundo encontro presidido por Kevin Warsh. Os analistas esperam que a instituição mantenha as taxas de juro, apesar do ambiente de grande incerteza. Em junho, a Fed decidiu manter as taxas inalteradas, considerando que a inflação continuava acima da meta de 2%.