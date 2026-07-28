Adjunta de Luís Neves na PJ nunca foi informada sobre atrelado apesar de gerir bens apreendidos

Luísa Proença, que foi diretora nacional adjunta nos oito anos em que Luís Neves esteve na liderança da Polícia Judiciária (PJ) e tinha entre as suas competências gerir as “viaturas e demais objetos apreendidos” pela PJ, garante que só ficou a saber pela televisão que havia um atrelado apreendido num processo de tráfico de droga entregue ao empreiteiro amigo do ministro da Administração Interna.

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Em declarações à CNN Portugal, Luísa Proença diz que não consegue compreender aquilo que se passou e refere que tem de ser o atual ministro da Administração Interna a apresentar alguma explicação. Além disso, admite que nunca foi informada que teria existido algum pedido de outra entidade pública para retirar o atrelado e os referidos produtos químicos do parque de apreendidos do Seixal.

Já o Expresso avança que, apesar de a procuradora que coordenou a Operação Pacoba ter assinado em dezembro de 2024 um despacho a ordenar a destruição dos 62 bidões de químicos apreendidos a uma alegada rede de tráfico de droga que montou um laboratório ilegal na zona Oeste, essa ordem nunca foi cumprida e os produtos que estavam num atrelado acabaram por ser transportados para as instalações da Construbarcelos depois de terem estado à guarda da Autoridade Marítima.