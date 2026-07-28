Apple torna-se a segunda cotada a valer mais de cinco biliões de dólares

Depois da Nvidia se ter tornado a primeira empresa do mundo a valer mais de cinco biliões de dólares, agora é a Apple a ultrapassar esta marca, tornando-se a segunda cotada com uma capitalização bolsista superior a cinco biliões.

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As ações da dona do iPhone subiram um máximo de 1,8% esta terça-feira, para negociarem nos 342,89 dólares, o que corresponde a uma capitalização bolsista superior a cinco biliões de dólares.

Apesar de ter sido a primeira a superar a fasquia dos cinco biliões — atingiu um recorde nos 5,7 biliões a 14 de maio — a Nvidia tem vindo a desvalorizar e perdeu cerca de um bilião de capitalização, ficando atrás da Apple em valor de mercado, que volta a ser a empresa mais valiosa em Wall Street.

As ações da empresa da maçã registam uma evolução positiva em 2026. Depois de ter superado a marca dos quatro biliões em outubro do ano passado, a gigante de Wall Street dispara cerca de 24% este ano, sustentada pelas fortes vendas do iPhone.

A tecnológica anunciou, recentemente, uma nova Siri alimentada pelo Gemini da Google, um agente de IA capaz de gerir palavras-passe e ferramentas que permitem alterar fotografias através de modelação 3D, além de apresentar o novo macOS Golden Gate.

A assistente virtual passa a ser alimentada por um modelo Gemini da Google e integra o Apple Intelligence, o que permitirá “interpretar melhor o contexto do utilizador e perceber o que é que cada aplicação pode fazer”. A Siri AI vai estar disponível para utilizadores no outono, com exceção da Europa e China devido a exigências regulatórias.

Já esta terça-feira, a empresa anunciou que os clientes da Apple nos Estados Unidos poderão em breve alugar um iPhone por um período máximo de dois anos, por um preço a partir de 17,99 dólares por mês.