Apple torna-se a segunda cotada a valer mais de cinco biliões de dólares
No dia em que anunciou que os clientes poderão em breve alugar um iPhone por um período máximo de dois anos, por 17,99 euros por mês, empresa atingiu um novo marco histórico.
Depois da Nvidia se ter tornado a primeira empresa do mundo a valer mais de cinco biliões de dólares, agora é a Apple a ultrapassar esta marca, tornando-se a segunda cotada com uma capitalização bolsista superior a cinco biliões.
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As ações da dona do iPhone subiram um máximo de 1,8% esta terça-feira, para negociarem nos 342,89 dólares, o que corresponde a uma capitalização bolsista superior a cinco biliões de dólares.
Apesar de ter sido a primeira a superar a fasquia dos cinco biliões — atingiu um recorde nos 5,7 biliões a 14 de maio — a Nvidia tem vindo a desvalorizar e perdeu cerca de um bilião de capitalização, ficando atrás da Apple em valor de mercado, que volta a ser a empresa mais valiosa em Wall Street.
As ações da empresa da maçã registam uma evolução positiva em 2026. Depois de ter superado a marca dos quatro biliões em outubro do ano passado, a gigante de Wall Street dispara cerca de 24% este ano, sustentada pelas fortes vendas do iPhone.
A tecnológica anunciou, recentemente, uma nova Siri alimentada pelo Gemini da Google, um agente de IA capaz de gerir palavras-passe e ferramentas que permitem alterar fotografias através de modelação 3D, além de apresentar o novo macOS Golden Gate.
A assistente virtual passa a ser alimentada por um modelo Gemini da Google e integra o Apple Intelligence, o que permitirá “interpretar melhor o contexto do utilizador e perceber o que é que cada aplicação pode fazer”. A Siri AI vai estar disponível para utilizadores no outono, com exceção da Europa e China devido a exigências regulatórias.
Já esta terça-feira, a empresa anunciou que os clientes da Apple nos Estados Unidos poderão em breve alugar um iPhone por um período máximo de dois anos, por um preço a partir de 17,99 dólares por mês.
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