Formação

Atenção, estudantes do ensino superior profissional. Já estão abertas candidaturas a bolsas da Deloitte

Programa apoia jovens recém-chegados ao ensino superior profissional e permite desenvolver, em paralelo, competências técnicas e profissionais. Este ano chega também a Braga, Lamego, Setúbal e Viseu.

Já estão abertas as candidaturas para a edição deste ano do BrighStart, programa promovido pela Deloitte que prevê a atribuição bolsas de estudo a alunos do ensino superior profissional de áreas tecnológicas e proporciona a oportunidade de estes terem uma experiência profissional na consultora. Desta vez, também os alunos de Braga, Lamego, Setúbal e Viseu estão abrangidos.

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“A Deloitte abriu as candidaturas a mais uma edição do BrightStart, um programa que alia formação académica, apoio financeiro e experiência profissional em contexto real de trabalho“, anuncia a consultora.

Ao abrigo deste programa, os estudantes beneficiam de uma bolsa de estudo de longa duração e têm todos os encargos académicos (incluindo propinas e taxas de inscrição) assegurados.

Já a partir do segundo semestre, passam a integrar equipas da consultora e a colaborar em projetos reais, “conciliando a aprendizagem em sala de aula com a experiência prática no mercado de trabalho”.

O BrighStart destina-se a estudantes de cursos técnicos superiores profissionais nas áreas de tecnologias informáticas, tecnologia e inovação informática, desenvolvimento para web e dispositivos móveis, cibersegurança e telecomunicações.

Nesta edição, há vagas no Instituto Politécnico de Setúbal, no Instituto Politécnico de Viseu, através das Escolas Superiores de Tecnologia e Gestão de Viseu e de Lamego e Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, de acordo com a nota enviada às redações.

“As candidaturas decorrem até 12 de agosto em Setúbal, 17 de agosto em Braga, 18 de agosto em Lamego e 20 de agosto em Viseu”, indica ainda a Deloitte, que irá promover sessões de esclarecimento online para estudantes e encarregados de educação ao longo do período de candidaturas.

Ao longo dos últimos anos, esta iniciativa já apoiou mais de 600 estudantes em diferentes pontos do país e prevê integrar 77 novos participantes na edição de 2026.

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