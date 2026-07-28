Banco do BCP na Polónia aumenta lucros semestrais em 39%

O Bank Millennium, em que o BCP detém 50,1% do capital, registou um resultado líquido de 708 milhões de zlótis (166,9 milhões de euros) no primeiro semestre deste ano, o que corresponde a um aumento de 39% em relação ao mesmo período do ano anterior, com o resultado operacional a encolher 3% até junho.

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A instituição sublinha a “resiliência” da margem financeira, o crescimento das comissões, a “rigorosa disciplina” dos custos e a “significativa redução” dos encargos relacionados com créditos hipotecários denominados em moeda estrangeira, apesar da “redução significativa das taxas de mercado e do aumento significativo da taxa efetiva de imposto”.

“Apesar da diminuição expressiva dos custos associados aos créditos hipotecários em moeda estrangeira, antes de impostos, que registaram uma redução de 65% no primeiro semestre [em termos homólogos], o desempenho do Bank Millennium manteve-se condicionado por esse efeito”, acrescenta em comunicado enviado à CMVM.

Enquanto as comissões líquidas aumentaram 11% e os custos operacionais progrediram 9%, a carteira de crédito do banco polaco aumentou 10% e os depósitos totais de clientes registaram uma subida de 16% igualmente face ao período homólogo, segundo os dados reportados pela instituição financeira.

O número de clientes particulares ativos ultrapassou 3,35 milhões (+5%), enquanto os clientes empresariais de pequena dimensão cresceram 12%. Já os clientes digitais ativos excederam 3,16 milhões (+6%), representando os utilizadores exclusivamente móveis cerca de 80% deste universo.

Num período em que os depósitos de particulares cresceram 17%, nos clientes empresariais, os depósitos de empresas aumentaram 10% até junho, com o crédito a empresas a subir 32%; o volume de outros créditos e factoring em 47%; e o negócio de leasing em 8%.