Boeing reduz prejuízo no 1.º semestre para 381 milhões

A Boeing registou um prejuízo líquido de 435 milhões de dólares (cerca de 381 milhões de euros) no primeiro semestre, uma melhoria face aos 643 milhões de euros negativos do mesmo período de 2025, anunciou hoje a fabricante aeronáutica.

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Nos primeiro seis meses do ano, o volume de negócios da Boeing aumentou de 4.532 milhões de dólares (cerca de 3.979 milhões de euros) relativamente ao mesmo período de 2025, fixando-se nos 46.777 milhões de dólares (cerca de 41.072 milhões de euros).

Já entre abril e junho, o volume de negócios da Boeing aumentou 8% para 24.560 milhões de dólares (cerca de 21.564 milhões de euros), enquanto o fluxo de caixa se fixou nos 631 milhões de dólares (cerca de 554 milhões de euros).

Apesar dos analistas terem estimado lucros de cerca de dez milhões de dólares (cerca de 8,7 milhões de euros), esta previsão não teve em consideração um encargo de 280 milhões de dólares (cerca de 245 milhões de euros) relativo aos dois aviões presidenciais norte-americanos.

Este montante inclui um aumento dos recursos e do pessoal afetado ao programa, denominado VC-25B, para cumprir o calendário definitivo divulgado em dezembro de 2025: primeira aeronave em meados de 2028, a segunda no ano seguinte.

Nas negociações antes da abertura da Bolsa de Nova Iorque, as ações da Boeing registavam uma subida de 1,01%.

“Continuamos a avançar na direção certa e voltámos a ter um trimestre sólido para a nossa empresa”, referiu o presidente executivo (CEO) da empresa, Kelly Ortberg, numa mensagem dirigida aos colaboradores, salientando “muitas coisas positivas”.

Para 2026, a fabricante aeronáutica espera recuperar as entregas de aviões comerciais, na sequência do aumento da produção do modelo 737 MAX.