Candidaturas ao ensino superior aceleram, mas ainda estão 15,5% abaixo do ano passado

As candidaturas à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior continuam abaixo do ritmo do ano passado, mas a diferença continua a diminuir. Ao oitavo dia do processo tinham sido submetidas 30.709 candidaturas, menos 5.649 do que no mesmo momento de 2025, o que representa uma quebra de 15,5%.

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Os dados da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) mostram que o ritmo de candidaturas voltou a acelerar. Só esta terça-feira foram submetidas 5.391 candidaturas, um aumento de 59,8% face ao mesmo dia de 2025, quando deram entrada 3.374.

A aceleração dos últimos dias permitiu reduzir significativamente o atraso acumulado face ao ano passado. Depois de a diferença ter atingido 23,2% na atualização anterior, desceu agora para 15,5%, aproximando-se o ritmo de candidaturas do registado em 2025.

A evolução das candidaturas ocorre num contexto em que ainda decorre a regularização dos problemas registados na correção digital dos exames nacionais. O ministro da Educação, Fernando Alexandre, assinou esta segunda-feira um despacho que determina o pagamento de um euro por cada resposta classificada e de 12 euros por cada prova reapreciada a todos os professores classificadores dos exames finais nacionais do ensino secundário.

O despacho foi conhecido no mesmo dia em que o ministro revelou que ainda existem cerca de 170 exames nacionais por classificar e que foram apresentados cerca de 15 mil pedidos de reapreciação das provas da primeira fase, mais do dobro dos 6.200 registados no ano passado. Apesar do aumento das reapreciações e dos atrasos na correção, Fernando Alexandre assegurou que os problemas registados não irão prejudicar o acesso dos alunos ao ensino superior.

A 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior decorre até 6 de agosto e disponibiliza cerca de 56 mil vagas. Os resultados serão divulgados a 23 de agosto.