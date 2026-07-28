Circulação interrompida na linha Vermelha do Metro de Lisboa

A circulação do Metro de Lisboa está interrompida entre as estações Chelas e Aeroporto, na linha Vermelha, na sequência de uma rotura que levou alguns passageiros a abandonar a composição e a caminhar pelos carris, indicou a empresa.

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Segundo fonte do Metropolitano de Lisboa disse à Lusa, pelas 17:20 ocorreu uma rutura numa conduta de água, que provocou uma “acumulação significativa de água no túnel da Linha Vermelha, junto à estação Encarnação, obrigando à interrupção da circulação no troço entre Chelas e Aeroporto”.

“Na sequência desta interrupção, um comboio ficou imobilizado na galeria” e “um cliente forçou a abertura de uma porta e saiu do comboio sem indicação para o fazer, tendo sido seguido por outros clientes”, relatou a mesma fonte. Devido à presença de pessoas na linha, o Metro de Lisboa decidiu “por razões de segurança” cortar a energia, o que “obrigou à interrupção temporária da circulação em toda a Linha Vermelha”.

A mesma fonte adiantou que os restantes passageiros que se encontravam dentro do comboio foram depois retirados “em total segurança”. Entretanto, foi realizada uma vistoria à via e confirmadas “todas as condições de segurança”, a circulação foi retomada entre São Sebastião e Chelas, mantendo-se interrompida entre Chelas e Aeroporto.

Fonte do metro disse ainda à Lusa que pelas 20:00 se mantinham bombeiros a retirar a água que se acumulou no túnel junto à estação Encarnação. De acordo com o Metropolitano de Lisboa, a conduta irá ser reparada esta noite pela Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL).

À Lusa, a mesma fonte disse ainda que não há previsão para o restabelecimento da circulação em toda a linha Vermelha, mas assegurou que “está a desenvolver todos os esforços”.