CTT aumentam recompra de ações, mas lucro semestral cai quase 42%

⚡ ECO Fast Os CTT reportaram uma queda de quase 42% no resultado líquido do primeiro semestre, que totalizou 12,9 milhões de euros, devido a custos de reestruturação e pressão regulatória.

A empresa enfrenta desafios adicionais com a nova taxa da União Europeia sobre produtos importados, que afeta a subsidiária Cacesa e está a mudar a estrutura do mercado europeu.

Em resposta à volatilidade, os CTT reduziram o guidance para 2026, mas aumentaram o programa de recompra de ações em curso de 30 para 40 milhões de euros.

O lucro dos CTT no primeiro semestre encolheu 41,6% face ao mesmo período do ano passado e cifrou-se em 12,9 milhões de euros. Para esta quebra contribuíram custos incorridos na conclusão do negócio com a DHL e “encargos de reestruturação” relacionados com “medidas de eficiência” que estão a ser tomadas no segmento Correios e Serviços. Adicionalmente, a empresa indica estar sob “pressão” devido ao “contexto regulatório” na União Europeia (UE), pelo que reviu em baixa o guidance para 2026.

O segundo trimestre ficou particularmente marcado por essa “pressão” sobre a “atividade de desalfandegamento”, com impacto direto na subsidiária Cacesa, que opera no negócio de desalfandegamento e está sedeada em Espanha. Em causa, a taxa de três euros que a União Europeia (UE) passou a cobrar a 1 de julho em produtos de valor inferior a 150 euros encomendados fora da região, o que está a provocar uma reformulação no mercado europeu, levando as plataformas de comércio eletrónico chinesas a deslocarem parte da logística para os países do leste.

Neste contexto, os CTT falam num “contexto regulatório desafiante que está a conduzir a volatilidade em todo o setor”. Por isso, a empresa assume estar a tomar medidas de proteção que incluem a “redução da força de trabalho nas geografias” da Cacesa, adquirida no ano passado pela anterior administração.

Face a esta turbulência, que a empresa espera temporária, os CTT reviram em baixa o guidance para 2026, esperando agora um resultado operacional recorrente no intervalo de 115 a 125 milhões de euros. A previsão anterior apontava para pelo menos 125 milhões, expectativa reiterada em março. É, ainda assim, um crescimento face a 2025.

Também devido a essa volatilidade, os CTT vão alocar mais dez milhões de euros ao programa em curso de recompra de ações próprias, que chega agora aos 40 milhões de euros, anunciou também, em paralelo com os resultados semestrais. O objetivo é aproveitar as oscilações do mercado para adquirir e extinguir ações próprias, num programa que arrancou em fevereiro e que se prolonga até abril de 2027.

No plano financeiro, os CTT alcançaram um EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 82 milhões de euros, menos 3% do que no período homólogo, com o resultado operacional a decrescer 17,2%, para 30 milhões. As receitas totalizaram 674,3 milhões de euros, mais 12,9%, já considerando o efeito da consolidação da Cacesa e da DHL Parcel Portugal. Os gastos operacionais agravaram-se em 15,6%, para 590,3 milhões, também influenciados por essa consolidação.

No desempenho operacional, “as Soluções de Comércio Eletrónico mantiveram uma trajetória de crescimento robusta, sustentada pela evolução favorável do mercado de e-commerce e pelo reforço da presença dos CTT ao longo da cadeia logística ibérica”. As receitas deste segmento aumentaram 29,6% no semestre, atingindo 343,6 milhões, desempenho “impulsionado pelo forte crescimento verificado na atividade” de “entrega de encomendas em casa dos clientes e em cacifos ou pontos de conveniência”.

Para compreender melhor a “pressão” assumida pelos CTT, o negócio de desalfandegamento em concreto, por influência da consolidação da Caceca, cresceu 11,6% no segundo trimestre. Mas, ajustando a esse efeito, teria caído mais de 18%, depois de uma queda de 5% no primeiro: “Esta queda reflete a instabilidade verificada no mercado no âmbito da preparação e adaptação das diversas entidades ao novo contexto regulatório aduaneiro europeu”, explica a empresa.

Ainda assim, os CTT assumem que, “no futuro, este novo contexto aduaneiro irá levar ao crescimento na área de fulfillment europeu, assim como a expansão de serviços logísticos integrados, sendo que estas áreas continuam a ser um dos principais objetivos de negócio” do grupo, lê-se no comunicado dos resultados.

Correio em queda, Banco CTT transforma-se

No Correio e Serviços, os rendimentos semestrais ascenderam a 256,6 milhões de euros, menos 2,7%, queda atribuída ao efeito positivo no período homólogo dos serviços prestados no âmbito das eleições legislativas portuguesas, que se realizaram em maio de 2025. Especificamente nos Serviços (exceto Correio) os CTT destacam a melhoria de 7,1% dos rendimentos, para 68,5 milhões. Sobretudo no segundo trimestre, a empresa beneficiou do aumento das subscrições de Certificados de Aforro e do Tesouro.

Quanto ao Banco CTT, e numa altura em que se sabe do interesse do banco espanhol Cajamar, contribui com 74,1 milhões de euros para o grupo, mais 8,1%. A margem financeira melhorou 9,7% e as receitas com comissões subiram 12,6%. O semestre terminou com quase 700 mil contas à ordem, mais 0,7%, contabilizando o impacto do “cancelamento” de contas inativas há mais de dois anos, segundo a empresa.

Os depósitos dos clientes cresceram 11,9%, para 4.605,6 milhões de euros, enquanto o stock de crédito aumentou 16,4% no semestre, para 2.247 milhões.

A empresa explica ainda a diminuição de 3,5% no EBIT recorrente do Banco CTT com “a decisão estratégica de investir na aceleração do crescimento da base de clientes, dos volumes de negócios e das receitas, o que tem conduzido a maior investimento na rede, em capacidades comerciais e informática”.

(Notícia atualizada pela última vez às 21h13)

Nota: A notícia foi alterada para refletir o “resultado líquido atribuível a detentores de capital”. Uma versão inicial destacava o resultado líquido consolidado.