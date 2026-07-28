Deloitte Legal TELLES assessora a venda da Acail Gás
A assessoria incluiu a preparação e negociação da documentação contratual da transação e o acompanhamento das diligências regulatórias junto da Autoridade da Concorrência.
A Deloitte Legal TELLES assessorou o Grupo Acail na venda ao Grupo Linde de 100% do capital social da Acail Gás S.A., que opera em Portugal e em Espanha no setor dos gases industriais e medicinais.
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No âmbito desta transação, a Deloitte Legal TELLES prestou assessoria jurídica ao Grupo Acail na preparação e negociação da documentação contratual necessária à concretização da transação, bem como no acompanhamento das diligências regulatórias junto da Autoridade da Concorrência (AdC) para obtenção das respetivas aprovações regulatórias.
Destaca-se o facto de a AdC ter adotado uma decisão de não oposição após uma investigação aprofundada, concluindo o processo sem a imposição de quaisquer remédios por não existirem entraves significativos à concorrência. A equipa multidisciplinar da Deloitte Legal TELLES foi liderada por Cristina Ferreira, sócia da área de Corporate, Transacional e Private Equity, contando com a participação de Tomás Barbosa e Catarina Isidro, da área de Corporate, Transacional e Private Equity, e de Leyre Prieto, sócia da área de Concorrência.
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