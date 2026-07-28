EY multada em 1,4 milhões por auditoria à retalhista Made

A consultora EY recebeu uma coima de 1,2 milhões de libras esterlinas (cerca de 1,4 milhões de euros) devido à auditoria realizada à retalhista de mobiliário Made.com, que faliu após a pandemia de Covid-19. O regulador do Reino Unido considera que a empresa – que faz parte das chamadas Big Four – não fez verificações suficientes nem questionou adequadamente os modelos da marca de venda de móveis online.

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O Financial Reporting Council (FRC) informou esta terça-feira que também aplicou uma multa de 49 mil libras (aproximadamente 57 mil euros) a um dos sócios de auditoria da EY, além de uma “severa repreensão”, após o auditor ter admitido que violou normas no trabalho de verificação das contas da Made.com em 2021.

Segundo o jornal britânico Financial Times, as falhas registadas pelo FRC dizem respeito ao trabalho realizado pela EY do Reino Unido à “continuidade operacional” da Made.com, “uma métrica crucial para os investidores avaliarem se a empresa irá falir no próximo período contabilístico, bem como sobre um dos seus ativos fiscais diferidos”. Os consultores não terão se o modelo da administração era matematicamente viável.

Após ter crescido durante os confinamentos ao conquistar as camadas mais jovens com o design dos seus móveis, a Made entrou em bolsa com uma avaliação de 775 milhões de libras (906 milhões de euros), mas acabou por ter uma queda da procura, além de constrangimentos na cadeia de abastecimento, e entrar em recuperação judicial em 2022. Foi aí que a marca e direitos de propriedade intelectual foram comprados pela Next por 3,4 milhões de libras (4 milhões de euros).