Desporto

FIFA planeia vender posição minoritária em nova entidade comercial de 20 mil milhões

  • ECO
  • 15:02

A FIFA está a trabalhar com o banco norte-americano JPMorgan para atrair investidores externos que adquiram cerca de 20% neste novo veículo corporativo.

A FIFA planeia vender uma participação minoritária numa nova entidade comercial, avaliada em cerca de 20 mil milhões de dólares (aproximadamente 17,6 mil milhões de euros), de forma a capitalizar o sucesso do Campeonato Mundial de Futebol 2026, avança esta terça-feira o jornal Financial Times.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

A Federação Internacional de Futebol, a entidade máxima do “desporto-rei”, está a trabalhar com o banco norte-americano JPMorgan para atrair investidores externos que possam deter uma posição na ordem dos 20% neste veículo comercial, segundo a informação transmitida pelas fontes da publicação britânica.

Em causa está uma entidade, liderada pelo presidente da FIFA, o suíço-italiano Gianni Infantino, que deverá gerar pelo menos 13 mil milhões de dólares (11,4 mil milhões de euros) em receitas no seu atual ciclo de quatro anos, à boleia do Mundial que se realizou nos Estados Unidos, México e Canadá.

A agência Bloomberg revela ainda que a FIFA planeia captar até 4,2 mil milhões de dólares (3,7 mil milhões) de euros dos investidores externos e que a Thrive Capital de Joshua Kushner, um dos donos da equipa de NBA Miami Heat, está na lista de interessados.

O dinheiro angariado com a venda da participação neste veículo corporativo – criado para gerir receitas, patrocínios e inventário publicitário, direitos de transmissão, entre outros – ajudaria a FIFA a transferir mais fundos para as suas federações nacionais, de acordo com o FT.

Outras entidades desportivas, incluindo as ligas de futebol espanhola e francesa, também criaram entidades comerciais separadas para atrair capital externo. Por exemplo, até o Comité Olímpico Internacional criou a OBS – Olympic Broadcasting Services, em 2001, para gerir as transmissões televisivas.

Notícia atualizada às 15h39 com mais informação

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

FIFA planeia vender posição minoritária em nova entidade comercial de 20 mil milhões

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Louis Vuitton

Vendas da LVMH aceleram, mas lucros travam

Lina Santos,

Grupo de luxo faturou 38,6 mil milhões de euros no primeiro semestre. As vendas cresceram 2%, mas os lucros recuaram 4%.