Fronteira do aeroporto de Lisboa esteve temporariamente encerrada
O incidente aconteceu quando os passageiros que chegaram a Portugal de Salvador, Brasil, foram encaminhados para uma porta de embarque. Todos os passageiros voltaram a ser submetidos a novo rastreio.
A fronteira do aeroporto de Lisboa esteve temporariamente encerrada esta terça-feira, depois de os passageiros de um voo vindo do Brasil desembarcarem na zona errada, originando a mistura de passageiros, confirmou a PSP.
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Em resposta enviada à Lusa, a PSP indicou que o incidente aconteceu com passageiros que chegaram a Portugal de Salvador, Brasil, e que foram encaminhados para uma porta de embarque, originando “a mistura de passageiros provenientes de um país terceiro, não submetidos a rastreio segundo os requisitos aplicáveis na União Europeia com passageiros já rastreados que se encontravam na área crítica da zona restrita de segurança”.
Uma vez que a área, no terminal 1, tinha sido contaminada, foi determinada a sua evacuação e todos os passageiros tiveram de voltar a ser submetidos a novo rastreio, incluindo aqueles que já estavam dentro dos aviões e que tinham passado pelas mangas ligadas à área afetada.
“A fronteira permaneceu temporariamente encerrada até à conclusão da evacuação, da verificação de segurança e da limpeza da área contaminada, tendo a operação sido retomada após estarem novamente asseguradas as condições de segurança”, acrescentou a PSP.
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