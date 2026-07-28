Impasse na Nova de Lisboa. Conselho de curadores ainda não homologou eleição do reitor

Continua o impasse na Universidade Nova de Lisboa (UNL). Em maio, depois de duas tentativas falhadas de repetir a eleição para o cargo de reitor, o Conselho Geral escolheu Paulo Pereira para o mandato 2026-2030. Mas, mais de dois meses depois, o Conselho de Curadores ainda não decidiu se avança ou não com a homologação da eleição.

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A eleição para o cargo de reitor da Universidade Nova de Lisboa aconteceu, inicialmente, em setembro do ano passado, tendo Paulo Pereira conquistado, nessa altura, 14 dos 27 votos do Conselho Geral.

O investigador tomou posse e começou a exercer funções, mas o Tribunal Administrativo decidiu, já em março deste ano, conforme noticiou o ECO, que todos os atos do procedimento eleitoral teriam de ser repetidos, de modo a incluir a candidatura do professor Pedro Maló, apesar de este não ser catedrático.

A repetição da eleição foi marcada para 24 de abril, mas acabou por não acontecer por falta de quórum. Foi, então, reagendada para 30 de abril. Voltou, porém, a falhar pelo menos motivo. Já a 13 de maio foi possível realizar a eleição e Paulo Pereira saiu novamente vencedor.

Entretanto, segundo apurou o ECO, em julho, o Conselho de Curadores da UNL reuniu-se, mas a eleição que tinha tido lugar a 13 de maio não foi homologada. Questionada, a UNL adiantou ao ECO que o Conselho de Curadores “não tomou qualquer decisão sobre a homologação da eleição do reitor“.

O ECO perguntou, desde logo, o motivo deste impasse e as suas consequências para a legitimidade do próprio reitor, mas a essas questões não obteve resposta.

Já esta sexta-feira, o deputado único do Bloco de Esquerda, Fabian Figueiredo, endereçou uma pergunta ao Governo sobre esta situação. “É importante esclarecer por que razão a eleição do reitor da Universidade Nova de Lisboa ainda não foi homologada“, frisa o parlamentar.

“Aparentemente, um bloqueio institucional está a impedir que o mandato do reitor prossiga sem quais limitações”, insiste Fabian Figueiredo, que quer saber que avaliação faz o Governo a esta situação e o que pretende fazer para que o resultado eleitoral seja respeitado, retomando-se a “normalidade institucional”.

O deputado bloquista pergunta ainda quais são os riscos a que esta “demora na homologação do resultado expõe a Universidade Nova de Lisboa e as suas unidades orgânicas”.