Impasse na Nova de Lisboa. Conselho de curadores ainda não homologou eleição do reitor
Paulo Pereira foi eleitor reitor da Universidade Nova de Lisboa em maio, mas conselho de curadores "ainda não tomou qualquer decisão sobre homologação". Para já, não o justifica.
Continua o impasse na Universidade Nova de Lisboa (UNL). Em maio, depois de duas tentativas falhadas de repetir a eleição para o cargo de reitor, o Conselho Geral escolheu Paulo Pereira para o mandato 2026-2030. Mas, mais de dois meses depois, o Conselho de Curadores ainda não decidiu se avança ou não com a homologação da eleição.
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A eleição para o cargo de reitor da Universidade Nova de Lisboa aconteceu, inicialmente, em setembro do ano passado, tendo Paulo Pereira conquistado, nessa altura, 14 dos 27 votos do Conselho Geral.
O investigador tomou posse e começou a exercer funções, mas o Tribunal Administrativo decidiu, já em março deste ano, conforme noticiou o ECO, que todos os atos do procedimento eleitoral teriam de ser repetidos, de modo a incluir a candidatura do professor Pedro Maló, apesar de este não ser catedrático.
A repetição da eleição foi marcada para 24 de abril, mas acabou por não acontecer por falta de quórum. Foi, então, reagendada para 30 de abril. Voltou, porém, a falhar pelo menos motivo. Já a 13 de maio foi possível realizar a eleição e Paulo Pereira saiu novamente vencedor.
Entretanto, segundo apurou o ECO, em julho, o Conselho de Curadores da UNL reuniu-se, mas a eleição que tinha tido lugar a 13 de maio não foi homologada. Questionada, a UNL adiantou ao ECO que o Conselho de Curadores “não tomou qualquer decisão sobre a homologação da eleição do reitor“.
O ECO perguntou, desde logo, o motivo deste impasse e as suas consequências para a legitimidade do próprio reitor, mas a essas questões não obteve resposta.
Já esta sexta-feira, o deputado único do Bloco de Esquerda, Fabian Figueiredo, endereçou uma pergunta ao Governo sobre esta situação. “É importante esclarecer por que razão a eleição do reitor da Universidade Nova de Lisboa ainda não foi homologada“, frisa o parlamentar.
“Aparentemente, um bloqueio institucional está a impedir que o mandato do reitor prossiga sem quais limitações”, insiste Fabian Figueiredo, que quer saber que avaliação faz o Governo a esta situação e o que pretende fazer para que o resultado eleitoral seja respeitado, retomando-se a “normalidade institucional”.
O deputado bloquista pergunta ainda quais são os riscos a que esta “demora na homologação do resultado expõe a Universidade Nova de Lisboa e as suas unidades orgânicas”.
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