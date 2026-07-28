MFE reestrutura negócio em Itália para agilizar sinergias

A segunda maior acionista do grupo Impresa está a fundir a Mediaset com a Reti Televisive Italiane (RTI), de forma a dar origem à Mediaset Italia. A RTI funcionava como subsidiária.

A MediaForEurope (MFE), segunda maior acionista da dona da SIC e do Expresso, está a reestruturar o seu negócio em Itália, prevendo-se a fusão da Mediaset com a Reti Televisive Italiane (RTI), de forma a dar origem à Mediaset Italia. Na organização atual, a RTI opera como subsidiária da Mediaset.

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“A organização foi redesenhada para tornar o grupo europeu ainda mais eficaz e rápido, de modo a acelerar a concretização das sinergias previstas. Os princípios são simples: maior clareza organizacional, responsabilidades bem definidas, uma linha de comando mais curta e uma capacidade de ação ainda mais célere”, explica o grupo em comunicado.

Pier Silvio Berlusconi, chairman e CEO da MFE, destaca que “o mercado publicitário europeu é difícil. O futuro é complicado. E a concorrência das novas plataformas é fortíssima. A nossa dimensão, embora tenha crescido e se tenha diversificado, ainda é pequena. Por isso, é necessário mudar de ritmo. E, para mudar de ritmo, precisamos de uma nova estratégia e de uma nova organização, capaz de traduzir essa estratégia em resultados com cada vez maior eficácia e rapidez”.

No âmbito do novo processo entrou em vigor este mês uma nova estrutura televisiva e de desenvolvimento de produto em Itália. Após a conclusão da fusão, Pier Silvio Berlusconi assumirá o cargo de presidente e administrador delegado da nova empresa.

A estrutura organizacional é reforçada através de três estruturas dedicadas ao produto televisivo — vice-direção-geral de canais, grelha de programação e promoção; vice-direção — geral de entretenimento e recursos artísticos; vice-direção-geral de ficção e cinema. Foi ainda criada a direção de marketing operacional e a direção de promoção.

Recorde-se que o grupo anunciou recentemente que está a preparar o lançamento de uma plataforma única de streaming para os mercados europeus onde opera.