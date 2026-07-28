Montenegro “muito tranquilo” com “explicações que Luís Neves tem para imputações” de que é alvo

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, manifestou esta terça-feira total confiança no ministro da Administração Interna no meio da polémica que envolve o governante, assegurando estar “muito tranquilo” com as explicações que Luís Neves dará também em público sobre as imputações de que tem sido alvo.

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“O senhor ministro da Administração Interna prestará, nos próximos dias, as informações que são necessárias para que, do ponto de vista político, se possa compreender aquilo que tem sido as imputações que lhe têm sido feitas”, afirmou o primeiro-ministro em São João da Madeira.

Montenegro defendeu que os esclarecimentos políticos a prestar por Luís Neves não colidem com o inquérito aberto pelas autoridades de investigação. “As duas coisas convivem na democracia, mas cada uma no seu nível. Não é na praça pública que se substitui o funcionamento do sistema de justiça”, afirmou, acrescentando que, do ponto de vista político, “há informação que tem de ser partilhada” e que isso acontecerá “em momento oportuno”.

O primeiro-ministro reiterou depois a confiança no ministro da Administração Interna, afirmando estar “muito tranquilo e muito confiante” não só no trabalho desenvolvido por Luís Neves, mas também “nas explicações que ele tem para aquilo que têm sido as imputações que lhe têm sido dirigidas”.

Montenegro recusou ainda alimentar a polémica política em torno do ministro da Administração Interna, afirmando que a sua prioridade é a ação do Governo. “A minha responsabilidade enquanto chefe do Governo é garantir que o Governo dá as respostas àquelas que são as expectativas, as ambições e as necessidades das pessoas”, afirmou.

No caso de Luís Neves, o Montenegro reiterou que o ministro da Administração Interna “tem cumprido a sua missão com um nível de competência que é de facto muitíssimo elevado”, reforçando a confiança no governante apesar da controvérsia.

As declarações de Luís Montenegro surgem depois de Luís Neves ter voltado, no sábado, a prometer que dará “todas as explicações” sobre as polémicas que o envolvem, sem, no entanto, indicar quando o fará. “Estou absolutamente tranquilo”, afirmou então o ministro da Administração Interna.

(Notícia atualizada com mais informação às 11h44)