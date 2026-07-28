Nobu de Robert de Niro vai entrar no Algarve com hotel e restaurante de luxo

Grupo internacional fundado pelo chef Nobu Matsuhisa vai iniciar a construção de um novo espaço de luxo que será composto por hotelaria, habitação e infraestruturas de lazer no Sotavento Algarvio.

A marca internacional de luxo Nobu ainda não chegou oficialmente a Portugal e esta terça-feira informou que vai duplicar os planos de expansão. Depois de anunciar a entrada em Lisboa, o grupo fundado pelo chef japonês Nobu Matsuhisa, pelo ator Robert De Niro e pelo produtor Meir Teper vai investir no Algarve com um empreendimento no resort Monte Rei, em Vila Nova de Cacela.

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Com o início da construção previsto para o próximo ano, a abertura do Nobu Hotel está prevista para 2029. O ECO questionou a empresa sobre o projeto turístico em Lisboa, que esclareceu que se mantém em desenvolvimento e até deverá abrir portas ainda antes do da região do Sotavento Algarvio. “O Nobu Lisbon deve abrir no início de 2028“, adiantou fonte oficial da Nobu.

Quanto ao projeto no Algarve, ficará inserido numa propriedade com mais de 400 hectares, onde se localiza o campo de golfe Jack Nicklaus Signature, e terá a abordagem hoteleira e gastronómica (cozinha nipo‑peruana) da Nobu, embora se insira num programa de investimento mais abrangente liderado pela Norfin Serviços, que abrange hotelaria, habitação, infraestruturas de lazer, incluindo um beach club.

O hotel terá 100 quartos e suites e um restaurante Nobu de assinatura, sendo que serão também construídos 21 mil metros quadrados de villas e residências da insígnia global, cujo objetivo é dar aos proprietários e hóspedes a oportunidade de usufruir de um estilo de vida Nobu na privacidade do Monte Rei. A cargo da arquitetura e design estão a DSA Architects e o Rockwell Group, que é um parceiro de longa data da Nobu.

“O Monte Rei oferece uma combinação rara de beleza natural, privacidade e uma reputação consolidada pela excelência no golfe e na oferta residencial. Em conjunto com a Norfin, temos a oportunidade de criar um destino Nobu verdadeiramente distinto, profundamente ligado ao Sotavento Algarvio, proporcionando a hospitalidade, a gastronomia, o design e o serviço pelos quais a marca é reconhecida em todo o mundo”, comentou o CEO da Nobu Hospitality, Trevor Horwell.

Para o CEO da Norfin, Miguel Mateus, “este é um marco importante para o Monte Rei”. “O resort é há muito reconhecido pela qualidade do seu campo de golfe, do serviço e do ambiente residencial. Estamos agora a construir sobre esse legado com uma ambição mais ampla para o destino, reunindo hotelaria de classe mundial, uma oferta residencial excecional e experiências de lazer cuidadosamente concebidas”, afirma o gestor português, acrescentando que este é um complemento ao investimento global que está a ser realizado no resort, embora sem detalhes financeiros.