O modelo 360 da Academia Emilio Sánchez está a ser exportado para a Tailândia através da Escola Internacional de Atletas de Bangkok

O modelo de treino 360 da Academia Emilio Sánchez chega à Tailândia por meio da Escola Internacional de Atletas de Bangkok (BISA), uma nova escola internacional projetada especificamente para estudantes-atletas, com inauguração prevista para agosto de 2027.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O centro terá Emilio Sánchez Vicario como parceiro estratégico para estruturar e liderar a gestão do ténis e transferir para a Ásia a metodologia ES360, desenvolvida ao longo de mais de duas décadas nos programas de treino das suas Academias na Espanha e nos Estados Unidos.

Segundo um comunicado divulgado pela organização, o projeto foi oficialmente lançado em Bangkok, em um evento que contou com a presença do vice-primeiro-ministro da Tailândia, Ekniti Nitithanprapas, e do governador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, juntamente com os fundadores da escola e representantes de organizações desportivas e educacionais participantes.

A Escola Internacional de Atletas de Bangkok estará localizada no North Star Park, um complexo dedicado a desporto, educação e bem-estar, que receberá estudantes-atletas do 5º ao 12º ano, tanto em regime de internato quanto em regime diurno.

A proposta deles combinará um currículo americano alinhado internacionalmente com programas de ténis e golfe de alto rendimento, ciência do desporto, educação em valores, bem-estar e preparação para a universidade. O objetivo é que os jovens progridam de forma coordenada no seu desenvolvimento académico e desportivo.

O fundador e CEO da BISA, Philippe Souvanheuane, afirmou que nenhum jovem deveria ter que escolher entre sua educação e suas aspirações desportivas, e enfatizou que a escola foi criada para integrar ambas as dimensões em um mesmo ambiente.

Da base à elite

Com mais de 25 anos de experiência, a Academia Emilio Sánchez foi pioneira em um modelo que integra a formação académica ao treinamento desportivo de alto rendimento. Sua metodologia se baseia em uma visão de longo prazo para o jogador e combina trabalho técnico e tático com preparação física e mental, educação e desenvolvimento pessoal.

“Nosso modelo se baseia em uma ideia muito clara: o talento não se desenvolve apenas treinando mais, mas aprendendo a treinar melhor, a competir sob pressão e a assumir a responsabilidade pelo próprio processo. Trazer essa metodologia para a Tailândia nos permite contribuir para o crescimento de uma nova geração de jogadores a partir de uma perspetiva abrangente e de longo prazo”, afirmou Emilio Sánchez Vicario.

Mais de 10.000 estudantes de 100 países participaram dos programas em suas academias em Barcelona e Nápoles. Jogadores como Andy Murray, Grigor Dimitrov e Svetlana Kuznetsova treinaram nas suas instalações, além de inúmeros estudantes-atletas que continuaram seu desenvolvimento académico e desportivo em universidades americanas.

Como parte da colaboração, os alunos da Escola Internacional de Atletas de Bangkok poderão participar de programas de intercâmbio e acampamentos de verão vinculados à rede internacional da Academia Emilio Sánchez em Bangkok, Barcelona e nos Estados Unidos.

Além do ténis, a escola contará com um programa de golfe dirigido por Kris Assawapimonporn. A liderança académica da BISA será codirigida por Sudarat T. Attanawin, profissional da área de educação internacional com 40 anos de experiência, e Michael L. Smith, superintendente das Escolas Americanas Emilio Sánchez.

O centro também oferecerá orientação universitária e planejamento académico adaptados às necessidades de jovens que treinam, competem e viajam regularmente. A admissão e a matrícula começarão assim que o projeto receber as aprovações necessárias das autoridades educacionais tailandesas.