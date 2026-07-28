Pedro Costa Ferreira candidata-se à presidência da Confederação do Turismo de Portugal

O presidente da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa Ferreira vai avançar com uma candidatura à presidência da Confederação do Turismo de Portugal. Após 15 anos à frente da APAVT, Costa Ferreira quer substituir substituir Francisco Calheiros à frente da associação.

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“A candidatura de Pedro Costa Ferreira parte da convicção de que o turismo português entra num novo ciclo de desenvolvimento, exigindo uma Confederação cada vez mais agregadora, mais próxima das associações e das regiões e mais influente na definição da visão estratégica para o setor“, adianta em comunicado enviado às redações.

Sob o lema “Unir o Turismo, Reforçar as Regiões, Preparar o Futuro”, a candidatura assume como prioridades o reforço da competitividade do Turismo Português, a valorização do território, a conciliação entre o desenvolvimento turístico e a qualidade de vida das comunidades residentes, a aposta na inovação e no talento e a afirmação da CTP como o principal centro nacional de reflexão estratégica sobre o Turismo.

Portugal protagonizou, nas últimas décadas, uma das maiores histórias de sucesso do turismo mundial. Mas os desafios da próxima década exigem uma nova ambição, capaz de reforçar a competitividade, preparar o futuro e unir todo o setor em torno de objetivos comuns. Crescer em valor significa, por exemplo, aumentar a produtividade das empresas e criar condições para emprego mais qualificado e salários mais elevados. Pedro Costa Ferreira Presidente da APAVT e candidato à CTP

“Portugal protagonizou, nas últimas décadas, uma das maiores histórias de sucesso do turismo mundial. Mas os desafios da próxima década exigem uma nova ambição, capaz de reforçar a competitividade, preparar o futuro e unir todo o setor em torno de objetivos comuns”, afirma Pedro Costa Ferreira, citado em comunicado. “Crescer em valor significa, por exemplo, aumentar a produtividade das empresas e criar condições para emprego mais qualificado e salários mais elevados”, acrescenta ainda.

A candidatura conta com o apoio, além da APAVT que lidera, da AHRESP, da ALEP, da APECATE, da ARP e da Everything is New — entidades representativas de áreas determinantes da cadeia de valor do Turismo, incluindo o canal HORECA, o alojamento turístico, a animação turística, a distribuição turística, os transportes de turismo e da cultura e eventos.

“Este apoio transversal reforça a ambição de construir uma Confederação mais participativa, representativa e preparada para os desafios do próximo ciclo”, remata o mesmo comunicado.

(Notícia atualizada)