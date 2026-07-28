Sousel acolhe parque eólico capaz servir 29 mil habitações

A Câmara de Sousel, distrito de Portalegre, informou esta terça-feira que está a ser construído um parque eólico no concelho, composto por sete aerogeradores e que poderá produzir energia para abastecer cerca de 29 mil habitações. Em comunicado publicado nas páginas de Internet do município, é explicado que o Parque Eólico da Nortada é um projeto de produção de energia elétrica renovável, promovido pela Hyperion Renewables.

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“O parque é composto por sete aerogeradores de 4,5 megawatts (MW) cada, totalizando uma potência instalada de 31,5 MW”, lê-se no documento. O projeto, segundo a autarquia, liga-se “através de uma linha enterrada à central solar fotovoltaica e ao sistema de armazenamento por baterias da Cavaleira”, ambos localizados no concelho de Estremoz, distrito de Évora, e também pertencentes à Hyperion Renewables.

“Durante o desenvolvimento do projeto, iniciado em 2023, foram avaliadas diferentes alternativas de localização, tendo os estudos realizados identificado a solução adotada como a mais adequada, considerando os critérios técnicos, ambientais e territoriais aplicáveis”, acrescenta a Câmara.

Quando entrar em operação, “durante 2027”, o Parque Eólico da Nortada produzirá, segundo o município, “cerca de 90 gigawatts hora (GWh) de eletricidade renovável por ano, energia suficiente para abastecer aproximadamente 29 mil habitações”.

“Esta produção permitirá evitar a emissão de cerca de 33 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente por ano, constituindo um contributo relevante para a descarbonização da região e para o cumprimento das metas ambientais nacionais”, salienta a autarquia.

Para a Câmara de Sousel, “a par do impacto positivo” para a transição energética, o projeto “traz benefícios económicos diretos e indiretos” para o concelho. O município indica também que a sociedade promotora do projeto será sediada em Sousel, “reforçando a ligação” do projeto ao território.

“Adicionalmente, o projeto gerará impactos positivos ao nível da dinamização da economia local durante as fases de construção e operação, da melhoria de troços da rede viária existente e da implementação de um programa de envolvimento com as comunidades locais”, lê-se na nota.

A Câmara de Sousel revela ainda que o programa “incluirá a atribuição de bolsas de estudo de mestrado ao longo de todo o período” de operação do projeto.