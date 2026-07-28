Stellantis vende negócio de car-sharing da Free2move à dona da Efacec

A Stellantis anunciou esta terça-feira um acordo para a venda da totalidade da participação no negócio de car-sharing da Free2move à gestora alemã Mutares, que está a reclamar ao Estado português custos adicionais com a Efacec. A operação deve estar concluída até ao final deste ano.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Com frotas em 14 cidades na Europa e nos Estados Unidos, a Free2move presta serviços de partilha de veículos de curta e longa duração através de uma aplicação móvel própria. Com os novos donos prevê que o negócio de car-sharing “beneficie de maior agilidade, investimento dedicado e maior flexibilidade operacional”.

A Stellantis sublinha que esta transação está “em linha com a estratégia definida no plano FaSTLAne 2030, em que a gigante do setor automóvel prevê uma “abordagem disciplinada” à alocação de capital, direcionando investimentos e recursos para as regiões, marcas e tecnologias com maior potencial de gerar valor.

“Ao concentrarmos ainda mais a nossa atenção nas atividades automóveis essenciais, reforçamos a nossa capacidade de garantir um desempenho sustentável a longo prazo”, indica Virgilio Cerutti, diretor de Desenvolvimento de Negócios e Parcerias da Stellantis, citado num comunicado em que promete “apoiar um processo de transição harmonioso para clientes, parceiros e colaboradores”.

O portefólio da Stellantis, que tem uma fábrica em Mangualde, inclui marcas como Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot ou Vauxhall.

Por outro lado, com a assinatura deste acordo para adquirir o negócio de car-sharing da Free2move, a Mutares estabelece uma nova plataforma no setor da mobilidade, com planos para “uma abordagem renovada à gestão da sua frota internacional, a transição contínua para veículos elétricos a bateria e uma atenção reforçada à experiência do cliente e às necessidades de mobilidade urbana dos municípios”.

Para Johannes Laumann, diretor de Investimentos da Mutares, citado na mesma nota enviada às redações, “o negócio de car-sharing da Free2move combina uma marca forte e reconhecida internacionalmente com um claro potencial de melhoria operacional após a prevista separação da Stellantis”.