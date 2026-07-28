Teerão discute Estreito de Ormuz com Omã e Arábia Saudita

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano manteve conversas telefónicas separadas com os homólogos de Omã e Arábia Saudita sobre o Estreito de Ormuz, que está no centro do conflito com os Estados Unidos, informou hoje a televisão estatal.

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“Eles insistiram na necessidade de reforçar a cooperação e de fazer avançar os esforços diplomáticos para estabelecer a estabilidade na região e eliminar a insegurança imposta no Estreito de Ormuz devido aos atos agressivos dos Estados Unidos”, referiu a televisão estatal sobre o encontro do chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi.

O Estreito de Ormuz continua a ser um dos principais pontos de tensão entre Teerão e Washington, tendo as divergências sobre a gestão desta via marítima enfraquecido significativamente um memorando de entendimento assinado a 17 de junho.

O Irão insiste em manter o controlo do estreito e pretende cobrar pela passagem, mantendo ao mesmo tempo Omã associado a essa gestão enquanto segundo Estado costeiro, na sua margem oposta do estreito.

A via marítima, pela qual transitava antes da guerra cerca de 20% do petróleo e do gás natural liquefeito a nível mundial, está novamente bloqueada pelo Irão desde o reinício das hostilidades entre Washington e Teerão no início de julho.

O conflito alastrou-se nas últimas semanas com o fim de uma trégua de quatro anos entre a Arábia Saudita, o maior exportador mundial de petróleo bruto, e os rebeldes Huthis do Iémen, apoiados pelo Irão.