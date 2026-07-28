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UE aprova compra da alemã Hugo Boss pela britânica Frasers

 Lusa, ECO,

Os britânicos já detêm mais de metade da empresa alemã e querem o controlo exclusivo.

A Comissão Europeia aprovou esta terça-feira a aquisição do controlo exclusivo da alemã Hugo Boss AG pelo Frasers Group plc, do Reino Unido, ao abrigo do Regulamento de Concentrações da União Europeia.

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Segundo informação do executivo comunitário, a transação refere-se principalmente ao fornecimento e retalho de vestuário, calçado e acessórios de gama alta.

A Comissão concluiu que a transação notificada não suscitaria preocupações de concorrência, dadas as posições de mercado limitadas das empresas resultantes da operação proposta. A transação notificada foi analisada ao abrigo do procedimento simplificado de análise de concentrações.

O procedimento simplificado é uma via rápida que a Comissão Europeia utiliza para aprovar fusões e aquisições que claramente não representam um perigo de monopólio ou de falta de concorrência no mercado europeu.

O grupo britânico Frasers é proprietário de marcas como House of Fraser, Sports Direct e Flannels e já detém mais de 30% da companhia alemã, sendo o maior acionista da marca Hugo Boss, que tem várias lojas em Portugal e também tem produz em fábricas têxteis portuguesas.

O interesse do grupo Frasers na Hugo Boss tornou-se público em junho, quando a Boss partilhou um comunicado em que confirmava que os britânicos têm “a intenção de lançar uma oferta pública voluntária de aquisição dirigida aos acionistas da empresa, com vista à aquisição da totalidade das suas ações”. E, acrescentavam: “Esta oferta pública de aquisição não foi coordenada com a Empresa”.

Na informação ao mercado a Hugo Boss assinalou ainda que “o preço indicativo da oferta, de 38 euros por cada ação da empresa representa um prémio de 4% face ao último preço de fecho das ações”.

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