Ventura denuncia invasão ao gabinete do Chega no Parlamento

O presidente do Chega denunciou esta terça-feira uma alegada invasão do seu gabinete na Assembleia da República, com imagens de documentos espalhados pela sala. André Ventura afirma que desapareceram documentos relacionados com a polémica em torno do ministro da Administração Interna, Luís Neves.

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“Assim está o meu gabinete esta manhã na Assembleia da República. Alguém estava à procura de alguma coisa e não se coibiu de agir dentro do próprio Parlamento”, escreveu André Ventura numa publicação na rede social X, onde divulgou um vídeo da sala com diversos documentos espalhados pelo chão.

Mais tarde, em declarações aos jornalistas, nos Passos Perdidos, André Ventura identificou como desaparecidos um lote de documentos e uma pen “que se referiam à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)” — pedida pelo Chega — a Luís Neves, um outro conjunto de documentos com “informação política relacionada com gabinete do primeiro-ministro” e pertences pessoais.

O líder do Chega sublinhou que a alegada invasão ocorreu após as suas declarações na sexta-feira de que terão chegado ao grupo parlamentar documentos “relevantes” para justificar a CPI. “Não posso deixar de fazer uma associação entre as duas coisas”, disse.

Para Ventura, este “é um ato de intimidação e de condicionamento”, considerando que foi “um ataque ao Chega e à posição que o Chega tem tido de defesa de democracia”.

André Ventura confirmou que a Polícia Judiciária está no local a fazer diligências, detalhando que o primeiro alerta foi dado por uma trabalhadora da limpeza do Parlamento. Segundo o líder do Chega, não há câmaras de vigilância na zona em causa, adiantando que iria pedir um reforço da segurança.

Os gabinetes dos grupos parlamentares são tradicionalmente apenas frequentados apenas pelos deputados e pelos assessores dos partidos.

Contactada pela Lusa, fonte oficial adiantou que a Polícia Judiciária “tomou conta” da ocorrência e a Unidade Nacional Contraterrorismo “está a fazer diligências” na Assembleia da República.

Montenegro defende trabalho de investigação “rápido e conclusivo”

Entretanto, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, já veio considerar que a denúncia do líder do Chega deve ser investigada de forma célere e conclusiva, defendendo que os órgãos de soberania devem ser respeitados.

“Se houve algum ato de vandalismo, deve ser investigado e os seus responsáveis responsabilizados. É inconcebível numa democracia madura como é a portuguesa“, disse Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas à margem da assinatura de acordo de cooperação com a Santa Casa da Misericórdia – Hospital de São João da Madeira.

Sublinhando não ter informação sobre o que aconteceu, o primeiro-ministro destacou, contudo, que, se o alegado vandalismo ocorreu nas instalações de um órgão de soberania, o trabalho de investigação “deve ser rápido e conclusivo” de modo a “erradicar qualquer tentação mais extremista em termos de ataque aos esteios do sistema democrático e ao respeito dos que representam a vontade política do povo português“.

(Notícia atualizada às 12h16)