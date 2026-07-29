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5 coisas que vão marcar o dia

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  • 7:05

O emprego e o crédito à habitação estarão em destaque esta quarta-feira, num dia marcado também pelos resultados das cotadas, pela decisão da Fed e pelo prazo final para propostas pela TAP.

Esta quarta-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga os dados do mercado de trabalho relativos a junho, enquanto o Banco de Portugal publica os primeiros indicadores sobre a utilização da garantia pública para crédito à habitação. A temporada de resultados acelera com várias cotadas do PSI, termina o prazo para a entrega das propostas vinculativas na privatização da TAP e a Reserva Federal (Fed) norte-americana decide sobre as taxas de juro.

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INE divulga dados do emprego

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga nesta quarta-feira as estimativas mensais de emprego e desemprego relativas ao mês de junho. Em maio, a taxa de desemprego recuou para 5,5%, sendo esse o valor mais baixo desde dezembro de 2001. Os dados de maio indicam que havia cerca de 315 mil pessoas desempregadas em Portugal, menos oito mil do que há um mês e menos 30 mil do que há um ano.

BdP faz as contas à garantia pública

O Banco de Portugal (BdP) publica esta quarta-feira informação estatística sobre o regime da garantia pública para crédito à habitação. Os dados deverão permitir avaliar a adesão à medida desde a sua entrada em vigor, bem como o número de contratos abrangidos e o montante de financiamento garantido pelo Estado.

Cotadas portuguesas apresentam resultados

A temporada de apresentação de resultados acelera em Portugal, com várias das principais cotadas da bolsa a divulgarem as contas do primeiro semestre. A EDP, a Jerónimo Martins, a Sonae e a Corticeira Amorim apresentam os respetivos resultados financeiros, numa semana em que os investidores vão avaliar o impacto da evolução do consumo, dos custos de financiamento e da conjuntura internacional no desempenho das empresas. O BCP também revela as contas e promove uma conferência de imprensa às 17h, no Taguspark, para comentar os resultados e as perspetivas para o resto do ano.

Prazo para propostas da TAP termina hoje

Termina esta quarta-feira o prazo para a entrega das propostas vinculativas na privatização da TAP. Air France-KLM e Lufthansa são as duas empresas que se mantiveram na corrida de alienar a companhia portuguesa, cuja avaliação poderá rondar os dois mil milhões de euros – cerca de cinco vezes mais do que na privatização de 2015. O Governo deverá iniciar agora a avaliação das ofertas, num processo em que o preço será determinante, mas não o único critério de decisão.

Fed decide rumo das taxas de juro

A Reserva Federal (Fed) anuncia esta quarta-feira a decisão sobre as taxas de juro, numa altura em que os mercados esperam que o banco central mantenha os custos de financiamento inalterados. O foco estará nas palavras do presidente Kevin Warsh, que poderão dar pistas sobre o calendário de futuros cortes ou até sobre a necessidade de novas subidas, num contexto de inflação persistente e de incerteza provocada pelas tensões geopolíticas entre os EUA e o Irão no Médio Oriente.

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