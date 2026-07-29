Privatização da TAP

Air France-KLM e Lufthansa entregaram propostas vinculativas pela TAP à Parpública

A Parpública confirma ter recebido duas propostas vinculativas na privatização. Lufthansa promete fazer da TAP a empresa do grupo para o Atlântico Sul. Air France traz parceria com Delta Airlines.

A Parpública confirma em comunicado que recebeu propostas vinculativas da Air France-KLM e da Lufthansa para a compra de 44,5% da companhia aérea portuguesa.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

“No âmbito da terceira etapa do processo de venda de referência de 44,9% do capital social da TAP, a PARPÚBLICA, SGPS, S.A. anuncia que recebeu duas propostas vinculativas, apresentadas pelos interessados convidados a fazê-lo após a conclusão da segunda etapa da referida operação, Air France-KLM S.A. e Deutsche Lufthansa AG“, diz o comunicado enviado esta quarta-feira pela holding que gere as participações do Estado.

Depois da Parpública, a Lufthansa divulgou também um comunicado a confirmar a entrega da proposta firme pela transportadora portuguesa. “A aquisição de uma participação minoritária inicial tem como objetivo estabelecer uma parceria de longo prazo entre o Grupo Lufthansa e a TAP Air Portugal, de forma a assegurar, de forma sustentável, o futuro de sucesso da TAP enquanto companhia aérea nacional de Portugal”, refere a nota.

Queremos reforçar a companhia aérea nacional portuguesa como parte do Grupo Lufthansa e como a principal companhia aérea para o Atlântico Sul, tendo Lisboa como hub estratégico.

Carsten Spohr

CEO do Grupo Lufthansa

“Queremos reforçar a companhia aérea nacional portuguesa como parte do Grupo Lufthansa e como a principal companhia aérea para o Atlântico Sul, tendo Lisboa como hub estratégico. Com a SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e ITA Airways, demonstrámos como a integração europeia no Grupo Lufthansa garante perspetivas de crescimento e desenvolvimento para os nossos mercados e hubs de origem”, diz o CEO, Carsten Spohr, citado no comunicado.

“O Grupo Lufthansa já desenvolveu com sucesso companhias aéreas nacionais como a SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e, mais recentemente, a ITA Airways, preservando simultaneamente a identidade nacional de cada uma delas. Enquanto maior grupo de aviação da Europa e o maior grupo de companhias aéreas fora dos Estados Unidos, dispõe da dimensão, experiência e solidez financeira necessárias para criar valor sustentável e reforçar o papel da TAP Air Portugal enquanto embaixadora de Portugal no mundo“, argumenta.

Air France-KLM traz parceria com Delta Airlines

A Air France-KLM também confirmou esta tarde a apresentação de uma oferta vinculativa para uma participação de até 49,9% na TAP. O grupo franco-neerlandês salienta que a oferta “assenta num plano estratégico que abrange todas as áreas de negócio da TAP — transporte de passageiros, carga, programa de fidelização e a Manutenção, Reparação e Revisão aeronáutica (MRO, na sua sigla em inglês) —, com o objetivo de apoiar a execução da estratégia da TAP e contribuir para o desenvolvimento do setor da aviação em Portugal”.

Em relação à Manutenção, a Air France-KLM acrescenta que o seu plano incluiria a abertura de novas instalações de manutenção aeronáutica em zonas-chave de Portugal, dedicadas à manutenção de aeronaves e motores de última geração, e a criação de postos de trabalho “altamente qualificados”.

A Delta Air Lines, parceira da Air France-KLM na joint-venture transatlântica, apoia e está alinhada com esta proposta, partilhando a ambição de reforçar ainda mais a conectividade de Portugal, nomeadamente de e para o Atlântico Norte.

Air France-KLM

O grupo franco-neerlandês salienta ainda que Delta Airlines, parceira na lucrativa joint-venture transatlântica, “apoia e está alinhada com esta proposta, partilhando a ambição de reforçar ainda mais a conectividade de Portugal, nomeadamente de e para o Atlântico Norte”.

O comunicado cita Ed Bastian, CEO da Delta Air Lines: “A Delta apoia o projeto de investimento da Air France-KLM, nossa parceira de joint-venture, na TAP, o que reforçaria a oferta de viagens transatlânticas e o papel de Portugal como um destino de excelência, quer para viagens de trabalho como para viagens de lazer. Estamos ansiosos por ver a Air France-KLM e a TAP crescerem no mercado transatlântico nos próximos anos, proporcionando mais escolha, melhor conectividade e uma rede ainda mais sólida para os viajantes”.

“O que hoje apresentamos não é apenas uma proposta financeira para uma companhia aérea. É um plano estratégico ambicioso, de longo prazo, abrangente e completo, para a TAP e para Portugal como um todo”, destaca, por sua vez o CEO do Grupo Air France-KLM, Benjamin Smith.

A Air France-KLM reitera que fará de Lisboa o seu único hub no Sul da Europa, reforçando a rede global do Grupo e expandindo a conectividade a mercados-chave, em particular nas Américas e em África. E termina o comunicado salientando o “interesse firme, contínuo e inabalável do Grupo na TAP“.

A proposta vinculativa já inclui uma proposta financeira firme com o valor a pagar por 44,5% da companhia aérea, percentagem que pode subir caso os 5% destinados aos trabalhadores não sejam inteiramente subscritos.

Inclui também um plano industrial e estratégico vinculativo para garantir a sustentabilidade e crescimento futuro da TAP, que inclui a promoção do reforço da posição concorrencial da companhia enquanto operador global de transporte aéreo, a ligação à diáspora e países de língua oficial portuguesa, o crescimento da operação nos aeroportos nacionais ou o desenvolvimento dos negócios de manutenção e combustíveis sustentáveis para a aviação.

A Parpública terá agora 30 dias para avaliar a documentação e entregar um relatório ao Governo, podendo pedir esclarecimentos adicionais às companhias. Neste caso, o prazo é suspenso até serem enviadas as informações solicitadas.

Depois de ter o relatório da Parpública, o Executivo poderá optar ainda por convidar um ou os dos candidatos a apresentar uma oferta final melhorada. O ministro das Infraestruturas já afirmou que quer fechar a escolha do futuro parceiro da TAP em setembro.

(notícia com última atualização às 18h22)

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Air France-KLM e Lufthansa entregaram propostas vinculativas pela TAP à Parpública

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Irão poderá receber lançadores de mísseis chineses

Tiago Martins d'Oliveira,

Teerão deverá receber até 400 sistemas portáteis chineses de defesa aérea, numa aquisição de até 70 milhões de dólares destinada a reforçar as capacidades militares iranianas, avança a Reuters.

1