Air France-KLM e Lufthansa entregaram propostas vinculativas pela TAP à Parpública

A Parpública confirma em comunicado que recebeu propostas vinculativas da Air France-KLM e da Lufthansa para a compra de 44,5% da companhia aérea portuguesa.

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“No âmbito da terceira etapa do processo de venda de referência de 44,9% do capital social da TAP, a PARPÚBLICA, SGPS, S.A. anuncia que recebeu duas propostas vinculativas, apresentadas pelos interessados convidados a fazê-lo após a conclusão da segunda etapa da referida operação, Air France-KLM S.A. e Deutsche Lufthansa AG“, diz o comunicado enviado esta quarta-feira pela holding que gere as participações do Estado.

Depois da Parpública, a Lufthansa divulgou também um comunicado a confirmar a entrega da proposta firme pela transportadora portuguesa. “A aquisição de uma participação minoritária inicial tem como objetivo estabelecer uma parceria de longo prazo entre o Grupo Lufthansa e a TAP Air Portugal, de forma a assegurar, de forma sustentável, o futuro de sucesso da TAP enquanto companhia aérea nacional de Portugal”, refere a nota.

Queremos reforçar a companhia aérea nacional portuguesa como parte do Grupo Lufthansa e como a principal companhia aérea para o Atlântico Sul, tendo Lisboa como hub estratégico. Carsten Spohr CEO do Grupo Lufthansa

“Queremos reforçar a companhia aérea nacional portuguesa como parte do Grupo Lufthansa e como a principal companhia aérea para o Atlântico Sul, tendo Lisboa como hub estratégico. Com a SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e ITA Airways, demonstrámos como a integração europeia no Grupo Lufthansa garante perspetivas de crescimento e desenvolvimento para os nossos mercados e hubs de origem”, diz o CEO, Carsten Spohr, citado no comunicado.

“O Grupo Lufthansa já desenvolveu com sucesso companhias aéreas nacionais como a SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e, mais recentemente, a ITA Airways, preservando simultaneamente a identidade nacional de cada uma delas. Enquanto maior grupo de aviação da Europa e o maior grupo de companhias aéreas fora dos Estados Unidos, dispõe da dimensão, experiência e solidez financeira necessárias para criar valor sustentável e reforçar o papel da TAP Air Portugal enquanto embaixadora de Portugal no mundo“, argumenta.

Air France-KLM traz parceria com Delta Airlines

A Air France-KLM também confirmou esta tarde a apresentação de uma oferta vinculativa para uma participação de até 49,9% na TAP. O grupo franco-neerlandês salienta que a oferta “assenta num plano estratégico que abrange todas as áreas de negócio da TAP — transporte de passageiros, carga, programa de fidelização e a Manutenção, Reparação e Revisão aeronáutica (MRO, na sua sigla em inglês) —, com o objetivo de apoiar a execução da estratégia da TAP e contribuir para o desenvolvimento do setor da aviação em Portugal”.

Em relação à Manutenção, a Air France-KLM acrescenta que o seu plano incluiria a abertura de novas instalações de manutenção aeronáutica em zonas-chave de Portugal, dedicadas à manutenção de aeronaves e motores de última geração, e a criação de postos de trabalho “altamente qualificados”.

A Delta Air Lines, parceira da Air France-KLM na joint-venture transatlântica, apoia e está alinhada com esta proposta, partilhando a ambição de reforçar ainda mais a conectividade de Portugal, nomeadamente de e para o Atlântico Norte. Air France-KLM

O grupo franco-neerlandês salienta ainda que Delta Airlines, parceira na lucrativa joint-venture transatlântica, “apoia e está alinhada com esta proposta, partilhando a ambição de reforçar ainda mais a conectividade de Portugal, nomeadamente de e para o Atlântico Norte”.

O comunicado cita Ed Bastian, CEO da Delta Air Lines: “A Delta apoia o projeto de investimento da Air France-KLM, nossa parceira de joint-venture, na TAP, o que reforçaria a oferta de viagens transatlânticas e o papel de Portugal como um destino de excelência, quer para viagens de trabalho como para viagens de lazer. Estamos ansiosos por ver a Air France-KLM e a TAP crescerem no mercado transatlântico nos próximos anos, proporcionando mais escolha, melhor conectividade e uma rede ainda mais sólida para os viajantes”.

“O que hoje apresentamos não é apenas uma proposta financeira para uma companhia aérea. É um plano estratégico ambicioso, de longo prazo, abrangente e completo, para a TAP e para Portugal como um todo”, destaca, por sua vez o CEO do Grupo Air France-KLM, Benjamin Smith.

A Air France-KLM reitera que fará de Lisboa o seu único hub no Sul da Europa, reforçando a rede global do Grupo e expandindo a conectividade a mercados-chave, em particular nas Américas e em África. E termina o comunicado salientando o “interesse firme, contínuo e inabalável do Grupo na TAP“.

A proposta vinculativa já inclui uma proposta financeira firme com o valor a pagar por 44,5% da companhia aérea, percentagem que pode subir caso os 5% destinados aos trabalhadores não sejam inteiramente subscritos.

Inclui também um plano industrial e estratégico vinculativo para garantir a sustentabilidade e crescimento futuro da TAP, que inclui a promoção do reforço da posição concorrencial da companhia enquanto operador global de transporte aéreo, a ligação à diáspora e países de língua oficial portuguesa, o crescimento da operação nos aeroportos nacionais ou o desenvolvimento dos negócios de manutenção e combustíveis sustentáveis para a aviação.

A Parpública terá agora 30 dias para avaliar a documentação e entregar um relatório ao Governo, podendo pedir esclarecimentos adicionais às companhias. Neste caso, o prazo é suspenso até serem enviadas as informações solicitadas.

Depois de ter o relatório da Parpública, o Executivo poderá optar ainda por convidar um ou os dos candidatos a apresentar uma oferta final melhorada. O ministro das Infraestruturas já afirmou que quer fechar a escolha do futuro parceiro da TAP em setembro.

(notícia com última atualização às 18h22)