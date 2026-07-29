Allianz compra seguradora da HSBC em Singapura por 2,1 mil milhões de dólares

A seguradora alemã Allianz chegou a acordo para adquirir a totalidade do negócio de seguros de vida e saúde da HSBC em Singapura, num negócio avaliado em 2,7 mil milhões de dólares de Singapura, cerca de 2,1 mil milhões de dólares americanos. A conclusão da operação está prevista para o primeiro semestre de 2027, sujeita à aprovação da Autoridade Monetária de Singapura, de acordo com a Insurance Business Magazine.

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O acordo permite à Allianz a entrada num dos mercados seguradores mais disputados da Ásia, um objetivo que a empresa já tinha tentado alcançar em 2024, sem sucesso. Além da compra da HSBC Life (Singapore), as duas empresas vão fazer uma parceria de bancassurance exclusiva durante 15 anos, por um pagamento inicial de 200 milhões de dólares de Singapura, através da qual as agências da HSBC continuarão a vender produtos da Allianz aos seus clientes.

Uma segunda tentativa bem-sucedida

Esta não é a primeira vez que a Allianz tenta adquirir a HSBC Life em Singapura. Em 2024, a seguradora abandonou uma proposta de cerca de 2,2 mil milhões de dólares de Singapura por uma participação maioritária na Income Insurance, a antiga NTUC Income, depois de a operação ter gerado forte contestação pública e escrutínio governamental e de ter caído.

O presidente executivo da Allianz, Oliver Bäte, explica em comunicado que “Singapura serve como a nossa sede na região Ásia-Pacífico e é central para a nossa estratégia de crescimento global”. Já Renate Wagner, membro do conselho de administração da Allianz SE, afirmou que “com a aquisição estratégica deste negócio, reforçamos essa base sólida para apoiar mais pessoas e comunidades de forma ainda mais abrangente, com um portefólio de produtos mais alargado”.

Para a HSBC, a venda insere-se na estratégia de simplificação conduzida pelo presidente executivo Georges Elhedery, que já levou o banco a recuar em vários segmentos de banca de investimento no Reino Unido, na Europa e nos Estados Unidos. No entanto, a HSBC Life Singapore gerou um lucro antes de impostos de 118 milhões de dólares de Singapura, em 2025.