Aviões comerciais, espaço e defesa impulsionam lucros da Airbus para 2,2 mil milhões

A Airbus registou um resultado líquido consolidado de 2.243 milhões de euros até junho, uma subida de 47% face aos 1.525 milhões de euros assinalados no primeiro semestre do ano passado. O aumento das receitas do segmento de aeronaves comerciais e da unidade de espaço e defesa impulsionaram os resultados, com as vendas consolidadas a subir 12% em termos homólogos, para 33,2 mil milhões de euros.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Os bons resultados do primeiro semestre refletem sobretudo o maior número de entregas de aeronaves comerciais e o forte desempenho da divisão Defence and Space, num contexto complexo e em rápida evolução”, justifica Guillaume Faury, CEO da Airbus.

“Estamos a acelerar a atividade em todas as áreas de negócio para responder à crescente procura pelas nossas soluções civis e militares. O nosso foco numa execução consistente está a dar resultados, como demonstram as fortes entregas registadas no segundo trimestre. Isso reforça a nossa confiança no desempenho futuro, tal como refletido nas perspetivas de médio prazo comunicadas recentemente”, referiu o CEO da Airbus, citado em comunicado.

No acumulado do ano até junho, as receitas da empresa fixaram-se nos 33,2 mil milhões de euros, uma subida de 12% face aos 29,6 mil milhões de euros assinalados no primeiro semestre do ano passado. No segmento das aeronaves comerciais as vendas cresceram 15%, para 23,9 mil milhões de euros, “refletindo sobretudo o maior volume de entregas e o aumento dos serviços prestados”, aponta a empresa.

No período, as encomendas brutas de aeronaves comerciais totalizaram 886 unidades vs as 494 aeronaves de há um ano, correspondendo a 821 encomendas líquidas após cancelamentos (vs 402 aeronaves). No final de junho, a carteira de encomendas situava-se nas 9.222 aeronaves comerciais.

A Airbus Helicopters entregou 144 helicópteros no semestre (há um ano tinham sido 138), mantendo receitas praticamente estáveis em 3,7 mil milhões de euros. A unidade de negócio registou 215 encomendas líquidas (vs 171 de há um ano), com uma carteira de encomendas de 1.108 unidades no final de junho de 2026.

Na Airbus Defence and Space, as receitas cresceram 9% em termos homólogos, para 6,3 mil milhões de euros, “impulsionadas pelo aumento da atividade em todas as unidades de negócio”, destaca a empresa. Ao nível de encomendas, atingiu 9,3 mil milhões de euros, uma subida face aos 5,1 mil milhões registados na primeira metade de 2025.

Globalmente, no semestre a companhia registou um EBIT ajustado de 2,727 mil milhões de euros, uma subida de 24% face a igual período do ano passado. Este ano, a Airbus prevê alcançar cerca de 870 entregas de aeronaves comerciais e um EBIT ajustado de cerca de 7,5 mil milhões de euros.