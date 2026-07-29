Candidaturas ao superior aceleram e já só estão 9,9% abaixo de 2025

As candidaturas à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior continuam abaixo do ritmo do ano passado, mas a diferença continua a diminuir. Ao nono dia do processo tinham sido submetidas 34.953 candidaturas, menos 3.821 do que no mesmo momento de 2025, o que representa uma quebra de 9,9%.

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Os dados da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) mostram que o ritmo de candidaturas voltou a acelerar. Só esta quarta-feira foram submetidas 4.244 candidaturas, um aumento de 75,7% face ao mesmo dia de 2025, quando deram entrada 2.416.

A aceleração dos últimos dias permitiu reduzir significativamente a diferença face ao ano passado. Depois de a diferença ter atingido 23,2% ao sétimo dia do concurso, desceu para 15,5% na atualização anterior e fixa-se agora em 9,9%, refletindo a aceleração das candidaturas nos últimos dois dias.

A evolução das candidaturas ocorre num contexto em que ainda decorre a regularização dos problemas registados na correção digital dos exames nacionais. Na segunda-feira, o ministro da Educação assinou um despacho que determina o pagamento de um euro por cada resposta classificada e de 12 euros por cada prova reapreciada aos professores classificadores dos exames finais nacionais do ensino secundário.

Já na terça-feira, Fernando Alexandre admitiu que o Governo está a ponderar adiar uma semana o arranque das aulas no ensino secundário, devido ao elevado volume de trabalho dos professores com a classificação dos exames.

Segundo Fernando Alexandre, a hipótese está a ser avaliada face à carga de trabalho excecional dos professores, na sequência de uma primeira fase dos exames marcada por problemas na classificação digital. À classificação das provas da segunda fase somam-se agora mais de 20 mil pedidos de reapreciação. Ainda assim, o ministro garantiu que a segunda fase dos exames nacionais está a decorrer “com toda a normalidade” e reiterou que os problemas registados não irão prejudicar o acesso dos alunos ao ensino superior.

Entretanto, decorrem até sexta-feira, 31 de julho, as inscrições para a época especial dos exames nacionais do ensino secundário, que decorrerá entre 3 e 8 de setembro. A medida destina-se aos alunos que reuniam condições para realizar a 2.ª fase e visa compensar os atrasos provocados pela correção digital das provas.

A 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior decorre entre 20 de julho e 6 de agosto, disponibilizando 56.790 vagas. Os resultados serão divulgados a 23 de agosto.