Política

Carneiro diz que autoridade de Luís Neves “está fragilizada”

  • Lusa
  • 18:53

O secretário-geral do PS pede a Montenegro uma "avaliação rigorosa" sobre se Luís Neves tem "condições ou não para o exercício das funções políticas".

O secretário-geral do PS afirmou esta quarta-feira que transmitiu ao primeiro-ministro que a autoridade política do ministro da Administração Interna “está fragilizada” e que Luís Neves e Luís Montenegro devem avaliar as condições do governante para continuar no Governo.

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“Transmiti [a Luís Montenegro] que, no meu entender, a autoridade política do ministro da Administração Interna está fragilizada. Os factos fragilizam a autoridade política do titular da Administração Interna, que tem a direção das forças de aplicação da lei”, disse José Luís Carneiro.

O líder do PS falava aos jornalistas, na sede nacional do PS, em Lisboa, depois de se ter encontrado com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, na residência oficial de São Bento, para pedir esclarecimentos sobre as polémicas a envolver o ministro da Administração Interna, Luís Neves, e minutos antes da conferência de imprensa do governante, agendada para as 18:00.

O secretário-geral socialista afirmou que não o PS não pede a demissão de ministros, por ser uma competência do líder do Governo, mas considerou que “deve ser feita uma avaliação rigorosa por parte do primeiro-ministro e do ministro da Administração Interna sobre as condições ou não para o exercício das funções políticas”.

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