Consultora imobiliária portuguesa Prime Yield comprada por italianos da Rina

O grupo italiano Rina concluiu a compra de 100% da espanhola Gloval, a dona da empresa portuguesa de consultoria técnica e avaliações imobiliárias Prime Yield. No âmbito desta aquisição, a consultora imobiliária nacional liderada por Francisco Barros Virgolino foi integrada na subsidiária Rina Prime Value Services.

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A nova proprietária da Prime Yield vê Portugal como uma forma de trabalhar com mais investidores, instituições financeiras e entidades públicas e privadas no ciclo de vida dos ativos imobiliários, uma vez que o país registou em 2025 um volume de investimento superior a 2.800 milhões de euros, mais 20% do que no ano anterior.

A Rina tem um histórico de mais de 40 mil avaliações para efeitos de operações de financiamento e dezenas de milhares de avaliações de carteiras de malparado (NPL e NPE). Mas graças à combinação das atividades com as ibéricas Gloval e Prime Yield, o valor total dos ativos monitorizados e avaliados ultrapassará os 25 mil milhões de euros, além de passarem a partilhar a base de dados própria e de ganharem músculo para desenvolver em conjunto de capacidades tecnológicas.

O chairman executivo da Rina explicou que este negócio, cujo valor não foi divulgado, é uma decisão estratégica de crescimento do grupo com sede em Milão, permitindo-lhe reforçar o posicionamento no mercado europeu, até porque a rede internacional fica com cerca de 7.000 profissionais, distribuídos por mais de 200 escritórios em 70 países.

“Escolhemos investir na Ibéria porque o mercado residencial quer de Espanha quer de Portugal continua a apresentar uma forte dinâmica de crescimento e, em diversos segmentos, supera o desempenho de outros mercados europeus, com valorizações a dois dígitos nas principais cidades, ao longo do último ano. Trata-se de um contexto favorável, ao qual pretendemos dar resposta”, afirmou Ugo Salerno, em comunicado enviado aos meios de comunicação social.

O plano de negócios da Rina Prime Value Services prevê um crescimento no volume de negócios superior a 200 milhões de euros, até 2030, devido à expansão do leque de serviços, integração de competências e evolução digital da plataforma.

“A complementaridade entre o profundo conhecimento da Gloval sobre o mercado imobiliário em Espanha e da Prime Yield sobre o mercado em Portugal e a dimensão internacional as capacidades tecnológicas e a experiência da Rina reforçarão a nossa proposta de valor, permitindo-nos continuar a evoluir para oferecer aos nossos clientes soluções cada vez mais inovadoras e especializadas”, referiu, por sua vez, o chairman e CEO da Gloval, Roberto Rey.

Numa mensagem partilhada com os clientes, a empresa de Lisboa esclareceu que, assim que estiverem concluídos os procedimentos legais inerentes a esta integração, entrará “em contacto para dar seguimento às alterações contratuais que se revelem necessárias”.