Cristiano Ronaldo estreia-se na ficção em série produzida pela sua produtora

"Cristiano Ronaldo é produtor executivo da série e irá aparecer como ele próprio num número limitado de episódios", confirmou Carlos Peres, chief creative officer dos estúdios, em resposta ao +M.

Cristiano Ronaldo vai estrear-se no mundo da ficção numa série dramática sobre futebol produzida pela UR•Marv Studios, consórcio que junta o internacional português ao realizador britânico Matthew Vaughn. A informação, avançada pelo jornal britânico The Sun, foi confirmada pelo +M.

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“Cristiano Ronaldo é produtor executivo da série e irá aparecer como ele próprio num número limitado de episódios”, confirmou Carlos Peres, chief creative officer dos estúdios, em resposta ao +M.

Segundo o diário britânico, as filmagens já arrancaram no estádio do Barnet FC, no noroeste de Londres, onde o ator Damian Lewis já foi visto em rodagem. A produção contará também com a participação do francês Thierry Henry, antigo rival de Ronaldo nos tempos em que o português defendia o Manchester United e o francês o Arsenal.

Uma fonte do setor televisivo revelou ao The Sun que a série, intitulada Day 1s, tem tudo para “desencadear uma guerra de licitações entre as plataformas de streaming”. “A dimensão das figuras envolvidas, sem falar do elenco, torna este um projeto de prestígio — embora surpreendente para Ronaldo nesta sua aventura pela criação de séries dramáticas”, acrescentou a mesma fonte.

A história gira em torno de Stanley Dalton, um reputado agente de futebol fictício interpretado por Damian Lewis (Homeland e Billions). O enredo baseia-se num conceito idealizado por Darren Dein, agente na vida real que representa Thierry Henry e que também assume o papel de produtor executivo da série.

Esta aposta consolida a ligação entre o capitão da Seleção Nacional e o realizador Matthew Vaughn. Na altura do investimento inicial do futebolista no consórcio, em abril de 2025, a UR•Marv Studios revelou que a dupla já tinha financiado e produzido dois filmes de ação em conjunto, estando a preparar um terceiro para a mesma série.