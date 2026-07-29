Daniel Vaz vai deixar Kreab Portugal. O profissional era também CEO da M Public Relations

A saída é por decisão do consultor, que para além de deputy CEO da Kreab Portugal é CEO da M Public Relations, que liderou nos últimos 12 anos. Adriano Nobre passa a managing partner da agência.

⚡ ECO Fast Após 19 anos, Daniel Vaz, deputy CEO da Kreab Portugal e CEO da M Public Relations, vai sair do grupo.

A saída de Vaz segue-se à recente saída de Vítor Cunha, CEO anterior da Kreab Portugal, e ocorre após a aquisição do grupo JLM&A pela Kreab Worldwide.

Com a saída de Daniel Vaz, Adriano Nobre assumirá o cargo de managing partner da M Public Relations, enquanto Telma Martins se tornará diretora-geral, sabe o +M.

Dois meses após a saída de Vítor Cunha da Kreab Portugal, também Daniel Vaz vai deixar o grupo, sabe o ECO/+M.

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A saída é por decisão do consultor, que para além de deputy CEO da Kreab Portugal é também CEO da M Public Relations, agência que liderou nos últimos 12 anos e que agora também deixa. Contactado pelo +M, Daniel Vaz não faz qualquer comentário.

A decisão, que deverá tornar-se efetiva em agosto, acontece poucas semanas após Vítor Cunha, até ao final de maio CEO da Kreab Portugal, ter deixado o grupo, o que por sua vez se deu cerca de ses meses após o então grupo JLM&A – composto pela JLM & Associados, a M Public Relations, a JLM Angola, a JLM Moçambique e a JLM_K – ter sido comprado pela Kreab Worldwide.

A operação portuguesa ficou a reportar a Eugenio Martínez Bravo, que já em março deste ano passou a CEO da Kreab Ibéria – que inclui Angola e Moçambique – e América Latina.

“Não antecipo mudanças”, dizia em fevereiro, em entrevista ao +M, Peje Emilsson, fundador da Kreab, em relação à gestão da operação portuguesa.

“O EugenioMartínez Bravo garantirá a utilização de todos os recursos globais da Kreab, mas uma das razões da aquisição foi a gestão muito boa da JLM&A. Nas operações, às vezes as pessoas recebem novos desafios, mas temos uma tradição de pessoas que voltam à Kreab duas ou três vezes. É uma relação de longo prazo de respeito pelas pessoas. Fiquei fascinado com as equipas de Lisboa e do Porto e, em março, irei a Angola e Moçambique para sentir de perto o que está a acontecer”, prosseguia.

Questionado diretamente sobre a permanência de Vítor Cunha, Peje Emilsson respondeu que normalmente o período padrão obrigatório é de seis ou 12 meses. “Se alguém sair para um grande concorrente – algo que quase nunca aconteceu – podemos ser um pouco mais duros, mas, de resto, as pessoas não se seguram com contratos, mas sim com confiança. No entanto, é preciso ter bons contratos. Na realidade, é a confiança a longo prazo que faz as coisas funcionarem”, concluiu.

Daniel Vaz trocou o jornalismo pela comunicação em 2007, ano em que entrou para a JLM & Associados, precisamente para trabalhar a comunicação do grupo Impresa, pela qual se manteve como responsável até agora.

Durante estes 19 anos fundou e foi diretor geral da agência de talentos Notable, no grupo JLM, entre abril de 2014 e julho de 2016. Foi também em 2014 que assumiu as funções de diretor-geral M Public Relations, passando em julho de 2021 a CEO da agência e acionista, com uma participação de 10%.

Em dezembro de 2025, quando o grupo fundado por João Líbano Monteiro foi comprado pela Kreab Worldwide, Daniel Vaz assumiu as funções de deputy CEO da Kreab Portugal, acumulando com as funções de CEO da M Public Relations. Na altura, tal como os acionistas maioritários do grupo, vendeu a sua participação, que neste caso era apenas na M Public Relations.

Vítor Cunha mantinha-se então como CEO do grupo, Líbano Monteiro como chairman e Maria João Soares subiu a administradora, permanecendo como managing partner da JLM&A, função que já desempenhava.

Adriano Nobre passa a managing partner da M Public Relations

Entretanto, sabe também o +M, com a saída de Daniel Vaz, Adriano Nobre vai passar a managing parter da M Public Relations, da qual já era diretor-geral desde 2024. Há oito anos na agência, Adriano Nobre foi jornalista durante 16 anos, com passagem por A Bola, Meios&Publicidade, Jornal de Negócios, diário i e Expresso, onde esteve sete anos.

Telma Martins, também desde 2024 diretora da M Public Relations, passará a diretora-geral.