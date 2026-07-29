Energia

EDP aponta concurso para ligar consumidores à rede como “o que vai ser relevante” para o país

A ligação de consumidores à rede é essencial para perceber quais os próximos passos da EDP no país, afirma o CEO.

O CEO da EDP e EDP Renováveis, Miguel Stilwell d’Andrade, considera que “o que vai ser relevante” em Portugal nos próximos tempos é conhecer-se o resultado do concurso para as Zonas de Grande Procura, que vai definir que projetos deverão ligar-se à rede elétrica nacional.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

O referido concurso foi criado para gerir situações em que existe elevada procura de capacidade de ligação à Rede Elétrica de Serviço Público mas em que, em simultâneo, os reforços de rede necessários não podem ser concluídos dentro dos prazos exigidos pelos interessados, explica a Direção Geral de Energia e Geologia, no seu site.

Confrontado com a possibilidade de fechar contratos de fornecimento de eletricidade a centros de dados, Miguel Stilwell indicou que não existe “nada de concreto” que conte negociar até ao final deste ano na Península Ibérica, e que “possa partilhar”.

Podemos ter alguma coisa eventualmente nos Estados Unidos”, indicou. Em paralelo, considerou que “aqui na Península Ibérica, o que vai ser relevante, principalmente em Portugal, é conhecer os resultados das Zonas de Grande Procura“.

Neste âmbito, “obviamente aguardamos para conhecer os resultados”, disse, depois de confirmar que a EDP participou no processo e que espera agora conhecer as conclusões do lado da REN e da DGEG. A EDP aguarda com expectativa porque o resultado deste processo vai permitir “definir o que é que pode ser o consumo para os próximos anos”, logo, “o resultado desse concurso é que vai definir os próximos passos” da elétrica.

Foi em março que encerrou o procedimento, o qual registou uma procura total de 5,6 gigawatts, correspondentes a 29 manifestações de interesse, submetidas na fase de consulta pública, de acordo com informações partilhadas pelo ministério da Energia e citadas pelo Expresso. A consulta pública tinha aberto a 3 de fevereiro. Seguiu-se a fase de manifestação de interesse e prestação de caução, e por fim a validação das mesmas e verificação da capacidade disponível.

A 27 de janeiro, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, afirmou que o Governo optou por criar uma “zona única” de grande procura, dado o elevado número de pedidos de ligação à rede, muito dispersos no país, “de forma a que todos os pedidos sejam avaliados de uma forma integrada”.

O despacho que avança esta alteração, explicou a governante na altura, determina que terá de ser aberta uma consulta de interessados e, caso a capacidade prevista nos pedidos exceda a que está disponível, será feita uma seriação dos pedidos, num concurso.

Nesta zona, está previsto o pagamento de uma caução, que será maior do que aquela que está prevista para a zona de grande procura que já existe, em Sines. “Isto vai permitir separar os pedidos que são reais daqueles que são só tentativas”, afirmou a responsável da tutela.

Mais recentemente, em maio, o responsável máximo pelas operações da REN (COO), João Conceição, afirmou que os pedidos entregues inicialmente, e que correspondiam a 46 gigawatts, ficaram reduzidos a 4 gigawatts. Uma redução que colocou em perspetiva: o consumo nacional, no ponto máximo, exige ao dia de hoje dez gigawatts. “Isto ia aumentar em cinco vezes a ponta de consumo”, frisou.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

EDP aponta concurso para ligar consumidores à rede como “o que vai ser relevante” para o país

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Trump acusa Netanyahu de manter EUA em guerra com Irão

Lusa,

Donald Trump criticou Benjamin Netanyahu por divulgar um alegado bunker nuclear iraniano, acusando o primeiro-ministro israelita de tentar manter os EUA envolvidos na guerra com Teerão.