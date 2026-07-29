EDP com subida ligeira nos lucros para 732 milhões de euros no semestre

A EDP apresentou, esta quarta-feira, contas aos investidores. A elétrica registou um lucro de 732 milhões de euros no primeiro semestre do ano, ultrapassando em 3% o obtido no mesmo período do ano passado.

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Este resultado foi divulgado através de um comunicado, publicado esta tarde, já depois do fecho dos mercados, no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). No ano anterior, a EDP havia registado lucros de 709 milhões de euros no primeiro semestre, 7% abaixo do obtido no mesmo período do ano anterior.

O EBITDA recorrente subiu 5% para 2.729 milhões de euros, “impulsionado pelo crescimento do EBITDA das redes e da EDP Renováveis”, lê-se no relatório e contas. O EBITDA recorrente das Redes aumentou 14%, suportado por um crescimento de 16% nas redes ibéricas.

Na visão do CEO da EDP, partilhada em declarações ao ECO/Capital Verde, as redes “passam a ser um dos grandes motores de crescimento e de criação de valor na EDP”.

A empresa aumentou o investimento nas redes em mais de 24%, para 550 milhões de euros, na sequência de um enquadramento regulatório “mais favorável” que se aplica agora, tanto em Portugal como em Espanha. O relatório e contas destaca a taxa de remuneração mais elevada aplicada nos novos períodos regulatórios.

No Brasil, o EBITDA registou um aumento de 11%, impulsionado pelo crescimento do mercado e pela entrada em operação de novos lotes de transmissão.

Já o EBITDA da EDPR cresceu 8%, suportado pela expansão do portefólio, sobretudo nos Estados Unidos da América, e pelos ganhos com a rotação de ativos em Itália. Contudo, nem tudo foi evolução positiva: “Estes fatores foram parcialmente compensados por preços mais

baixos da eletricidade na Península Ibérica e na Europa, por menores recursos naturais em algumas regiões e pela depreciação do dólar norte-americano (USD)”, justifica a elétrica no relatório.

Ao mesmo tempo, o gestor sublinha o crescimento da procura por eletricidade em Portugal, que diz estar a acelerar ao ritmo mais elevado na Europa. “Espera-se que cresça 4 a 5%, muito alavancada pelo crescimento de população, bombas de calor, ar condicionado, veículos elétricos e, daqui para a frente, também data centers”, descreve.

Por fim, o CEO da EDP e EDP Renováveis destaca o negócio de comercialização, no qual diz ter “estancado a perda de clientes”, ao mesmo tempo que tem reforçado a aposta nas campanhas de publicidade. A rubrica “geração flexível e clientes” na Península Ibérica caiu 8%, mas no Brasil registou um salto de 28%, em termos de EBITDA recorrente.

Olhando ao desempenho por geografia, o maior salto no EBITDA recorrente deu-se na Ásia Pacífico, apesar de uma contribuição pequena, de 58 milhões de euros. Já a Península Ibérica, apesar de ser o território com o maior contributo, entregou menos 4% que no semestre anterior, ficando-se pelos 1,39 mil milhões de euros.

A dívida líquida situou-se nos 17 mil milhões de euros, 11% acima do quarto trimestre de 2025. Esta subida reflete “a execução do plano de investimentos, a geração orgânica de caixa no período e a valorização do real brasileiro (BRL) face ao euro”. A empresa aponta que os proveitos das operações de rotação de ativos e de tax equity previstos para 2026 deverão concentrar-se na segunda metade do ano.

(Notícia atualizada pela última vez às 18h48, com mais informação)