EDP compromete-se a manter preços da eletricidade até ao final do ano

A EDP Comercial revelou esta quarta-feira o seu compromisso em manter os preços da eletricidade até ao final do ano. A novidade surge no dia em que o grupo EDP revelou ter registado um lucro de 732 milhões de euros no primeiro semestre do ano, ultrapassando em 3% o obtido no mesmo período do ano passado.

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“Olá. Queremos partilhar uma boa notícia consigo: os preços de eletricidade da EDP Comercial vão manter-se inalterados até ao final do ano. Trabalhamos todos os dias para a manter a sua confiança”, pode ler-se no SMS enviado aos clientes.

Em janeiro de 2026, a EDP contava com 59,1% de quota de mercado em número de clientes e com 38,6% em quota de mercado em consumo abastecido. Os dados são do último boletim do mercado liberalizado de eletricidade disponibilizado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

No ano passado, em novembro, a elétrica tinha revelado que iria baixar a componente da fatura por si fixada em 4% para os clientes residenciais e 5% para os pequenos negócios a partir de janeiro deste ano.