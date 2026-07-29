Exportações invertem tendência de quebra e recuperam no segundo trimestre
Venda de bens de Portugal ao exterior subiu 10% no segundo trimestre, traduzindo uma inversão da trajetória decrescente das exportações. Importações aceleram para 8,2%.
As exportações portuguesas de bens cresceram, em termos homólogos, 10% no segundo trimestre, invertendo a tendência de queda registada desde o terceiro trimestre do ano passado. Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), esta quarta-feira, revelam ainda um aumento de 8,2% nas importações.
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De acordo com a estimativa rápida do organismo de estatística nacional, no 2º trimestre de 2026, as vendas portuguesas de bens ao exterior subiram 10% entre abril e junho, após a queda homóloga de 6,5% registada nos primeiros três meses do ano. Por seu lado, o crescimento de 8,2% das importações também evidencia uma recuperação, já que no primeiro trimestre avançaram apenas 2,7%.
“Assim, no segundo trimestre de 2026, observou-se uma inversão da trajetória decrescente das exportações e uma aceleração das importações“, pode ler-se na nota do INE.
Quando excluídas as transações, isto é, as transações com vista a ou na sequência de trabalhos por encomenda (sem transferência de propriedade), regista-se um acréscimo mais modesto nas exportações (+2,7%) e uma descida nas importações (-4,9%).
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