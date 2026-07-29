Fábrica da Autoeuropa retoma produção em 24 de agosto

A fábrica da Autoeuropa está a ser alvo de uma remodelação na linha de montagem e no setor de pintura e só retoma a produção a 24 de agosto, revelou esta quarta-feira à Lusa fonte oficial da empresa.

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“Houve uma paragem, em férias, de 1 a 11 de junho, a que se seguiu uma outra, de 14 a 21 de julho, em lay-off, além de um segundo período de férias, de 25 de julho a 16 de agosto. Está ainda prevista mais uma paragem de uma semana, em lay-off, de 17 a 23 de agosto”, disse o responsável da Autoeuropa.

“O recurso ao lay-off [suspensão temporária dos contratos de trabalho por iniciativa das empresas] justifica-se porque a paragem de produção era indispensável para permitir o crescimento e a modernização da fábrica. Além disso, durante os períodos de lay-off os trabalhadores são pagos a 100%, conforme previsto no acordo laboral celebrado no passado mês de fevereiro”, acrescentou.

De acordo com a empresa, a remodelação que está em curso na fábrica de Palmela, entre outros objetivos, visa preparar aquela unidade industrial do grupo Volkswagen para a produção do novo modelo elétrico ID.Every1, que só deverá ter início no final do próximo ano de 2027.

Até começar a produção do novo modelo elétrico, a Autoeuropa deverá continuar a produzir apenas o T-Roc, que tem sido um dos carros mais vendidos do grupo Volkswagen. No início do ano, os trabalhadores da Volkswagen Autoeuropa aprovaram um acordo laboral válido até junho de 2027, que contempla aumentos salariais com um mínimo de 100 euros e o reforço de benefícios sociais.

O acordo garantiu aos trabalhadores aumentos salariais de 2,8% a partir do passado mês de fevereiro e de mais 2,5% no próximo mês de outubro, ambos com um mínimo garantido de 50 euros.

Entre outras regalias, ficou igualmente garantida uma majoração dos prémios de objetivos de 2026 e 2027, prémios de assiduidade e a garantia de lay-off pago a 100% do salário e do subsídio de turno, benefício de que os trabalhadores da Autoeuropa estão agora a usufruir.

Quando foi aprovado o novo acordo laboral, a 9 de fevereiro deste ano, o coordenador da Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa, Rogério Nogueira, considerou tratar-se de “um acordo de grande importância para os trabalhadores face à instabilidade do setor automóvel”.