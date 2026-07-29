Grupo Vodafone escolhe Lisboa para instalar novo centro global de cibersegurança

Portugal vai ter mais um centro tecnológico. A Vodafone anunciou esta quarta-feira que escolheu a cidade de Lisboa para acolher um centro de cibersegurança global do grupo de telecomunicações, que numa fase inicial vai empregar cerca de 40 profissionais.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O Global Cyber Centre (GCC) – Lisbon tem como objetivo reforçar a segurança e a resiliência das operações, redes, sistemas e clientes do grupo em todo o mundo. A ideia é expandir a capacidade da empresa de antecipar, detetar e responder a ameaças cibernéticas, porque a Vodafone considera que a resiliência dos serviços que presta, a proteção dos dados dos clientes, a conectividade e a confiança digital são prioridades estratégicas.

Com sede em Lisboa, o centro representa um investimento “de longo prazo” da casa-mãe, embora os detalhes financeiros não sejam conhecidos. Para a multinacional britânica, Portugal é um “polo de talento e inovação” na área da cibersegurança, tem recursos humanos com “elevada qualidade” e um ecossistema de tecnologia dinâmico.

“A criação do GCC em Lisboa confirma a importância estratégica do mercado português para o grupo Vodafone e reconhece não apenas o conhecimento especializado desenvolvido nos últimos anos nesta área pela operação portuguesa, mas também a elevada qualidade do talento em cibersegurança formado pelas universidades nacionais“, afirmou o CEO da Vodafone Portugal, Luís Lopes, em comunicado enviado aos meios de comunicação social.

O GCC de Lisboa vai integrar uma equipa global que já conta com hubs no Reino Unido, na Alemanha, na Roménia e na Índia. Apesar dessa sinergia de grupo, os processos de recrutamento para os novos postos de trabalho ainda estão a decorrer e só terminam no final do ano.

A Vodafone está a receber candidaturas de pessoas com experiência em cibersegurança, engenharia, tecnologias emergentes, como inteligência artificial, e transformação digital, bem como a colaboradores internos no âmbito de programas de desenvolvimento de carreira e de requalificação profissional.

Este é um passo muito relevante para posicionar Portugal e o seu talento no mapa global da cibersegurança e para reforçar a posição da Vodafone como empregador de referência. Luís Lopes CEO da Vodafone Portugal

As equipas, localizadas na sede da Vodafone Portugal na zona do Parque das Nações, irão estar em articulação com especialistas de diversos mercados internacionais do grupo, de forma a trabalharem no desenvolvimento seguro de soluções, internas e de terceiros, gestão de risco, proteção de infraestruturas e monitorização e resposta contínuas a ameaças.

“A cibersegurança é fundamental para manter a confiança que os nossos clientes depositam em nós. A expansão das capacidades do Global Cyber da Vodafone para Lisboa reflete o investimento contínuo do grupo nas pessoas, no conhecimento especializado e nas competências que asseguram uma conectividade segura e resiliente. O forte ecossistema tecnológico de Portugal e a qualidade do talento nacional na área da cibersegurança fazem do país uma localização de excelência para este investimento”, referiu a CISO global da Vodafone, Emma Smith.