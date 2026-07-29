Irão poderá receber lançadores de mísseis chineses nas próximas semanas

O Irão deverá receber nas próximas semanas até 400 sistemas lançadores de mísseis de defesa aérea portáteis, disparados através do ombro (shoulder-fired air-defence missile launchers – MANPADS) de fabrico chinês, numa aquisição avaliada entre 60 e 70 milhões de dólares, segundo adiantaram três fontes familiarizadas com o acordo à Reuters.

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A compra surge numa altura em que Teerão procura reconstruir a sua defesa aérea, após os ataques dos Estados Unidos e de Israel terem exposto fragilidades na proteção de infraestruturas militares e estratégicas. As mesmas fontes, que falaram sob condição de anonimato com a agência noticiosa, alertaram que as datas de entrega, as quantidades e outros detalhes de implementação ainda podem sofrer alterações.

De acordo com a agência noticiosa, o acordo terá sido assinado através da empresa Zhongqing Baoshang International Investment, sediada em Hong Kong, que atuou como intermediária entre o fornecedor chinês e as autoridades iranianas.

Na semana passada, o presidente norte-americano, Donald Trump, advertiu a China e a Rússia contra qualquer venda de armas ao Irão, acrescentando, contudo, acreditar nas garantias de Xi Jinping e de Vladimir Putin de que Pequim e Moscovo não estão envolvidos em transações com o país do Médio Oriente.

Durante um encontro com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca, Trump deixou claro que Washington encara com preocupação qualquer reforço das capacidades militares iranianas, numa fase em que tenta manter abertas as negociações diplomáticas com Teerão.