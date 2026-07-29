Iraque reúne conselho de segurança nacional após intervenção dos EUA

O primeiro-ministro do Iraque, Ali al-Zaidi, ordenou hoje a convocação de uma reunião de emergência do conselho de segurança nacional na sequência do ataque conjunto da Arábia Saudita e dos Estados Unidos contra milícias pró-Irão no território iraquiano. O ataque provocou “vários” mortos e feridos.

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Um comunicado oficial do executivo de Bagdade indica que o primeiro-ministro ordenou uma reunião de emergência do Conselho Ministerial de Segurança Nacional, “tendo em conta a evolução da situação de segurança e os ataques aéreos realizados contra o país”.

Segundo a agência noticiosa oficial do Iraque, INA, um comunicado detalhado sobre os acontecimentos e as decisões vai ser divulgado após a reunião, mas não foram adiantados mais pormenores.

As Forças Armadas norte-americanas informaram, na terça-feira, que intercetaram uma série de mísseis iranianos e atuaram em conjunto com as forças da Arábia Saudita para atacar locais no Iraque — utilizados pelas milícias apoiadas por Teerão para lançar ataques nos últimos dias.

Todos os mísseis iranianos lançados contra as forças norte-americanas no Médio Oriente foram intercetados, afirmou o Comando Central dos Estados Unidos, acrescentando que as tropas “continuam vigilantes e em estado de elevada prontidão”.

Ao anunciar as ações no Iraque, os Estados Unidos alertaram que novos ataques contra as tropas norte-americanas ou contra infraestruturas da Arábia Saudita poderiam desencadear ações adicionais.