LALIGA lança o Tech Powerhouse 2026, um novo observatório sobre tecnologia e inteligência artificial aplicadas ao futebol

A LALIGA publicou o Tech Powerhouse 2026, um observatório anual sobre tecnologia, inteligência artificial e inovação aplicadas ao futebol, elaborado em conjunto com a consultoria especializada em estratégia desportiva e inovação 380AMK.

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O relatório Tech Powerhouse 2026 foi elaborado a partir da análise de mais de 50 relatórios setoriais e económicos, entrevistas aprofundadas com 22 especialistas, benchmarking das principais ligas europeias, estudos de caso, pesquisa aplicada e contribuições de especialistas nacionais e internacionais. O documento examina tanto as tecnologias que transformarão o desporto na próxima década quanto as capacidades que as organizações precisam desenvolver para adotá-las, como a adoção de perfis profissionais híbridos.

O lançamento é sustentado por mais de uma década de investimento e transformação tecnológica da LALIGA, durante a qual a organização desenvolveu soluções próprias, promoveu a partilha de dados entre os clubes, criou um ecossistema de pesquisa aplicada e integrou a inteligência artificial nos seus processos internos, acumulando amplo conhecimento técnico.

“A tecnologia, e a IA em particular, tornou-se uma capacidade estratégica para o crescimento e a geração de valor para clubes e torcedores. Após mais de uma década investindo em tecnologia na LALIGA, queremos contribuir para o conhecimento do setor, compartilhando uma visão objetiva das principais mudanças que moldarão o futuro do desporto. Isso foi possível graças à nossa posição privilegiada como atores-chave nos últimos anos, o que nos permitiu colaborar com especialistas renomados e reunir conhecimento valioso que agora podemos compartilhar”, afirmou Javier Tebas, Presidente da LALIGA.

Tendências

O relatório Tech Powerhouse 2026 identifica diversas tendências que já estão transformando a indústria desportiva e que irão acelerar seu desenvolvimento nos próximos anos.

Entre elas, destacam-se a evolução rumo à IA ativa dentro das organizações, capaz de automatizar processos complexos e aumentar o valor das competições e dos clubes; a crescente importância da soberania tecnológica e do controle de dados, um aspeto que a LALIGA tem enfatizado na última década, chegando a criar um departamento dedicado exclusivamente à conformidade; também se destacam o desenvolvimento e a utilização de gémeos digitais para diferentes casos de uso, como a otimização do desempenho desportivo, a gestão da frequência aos estádios ou a melhoria da experiência dos torcedores; a consolidação de estádios inteligentes como ambientes inteligentes em constante evolução; e a hiperpersonalização de conteúdo e serviços apoiada por dados através da inteligência artificial, que oferece experiências personalizadas.

O relatório também analisa o impacto que essas tecnologias terão na gestão de organizações esportivas, na tomada de decisões, na proteção de conteúdo, na pesquisa científica e no surgimento de novos perfis profissionais ligados ao esporte e à tecnologia.

Além da análise de tendências, o relatório Tech Powerhouse 2026 oferece uma breve análise do estado tecnológico das principais ligas europeias e identifica os elementos que diferenciam o modelo da LALIGA, que é único no setor.

Segundo o relatório, o ecossistema da LALIGA reúne diversos elementos diferenciadores essenciais, como o desenvolvimento de tecnologia própria e sua comercialização por meio da Sportian, joint venture criada com a Globant, incluindo ferramentas como o Sportian Performance e o Calendar Selector, ambos desenvolvidos pela LALIGA. Além disso, a LALIGA fornece dados e ferramentas avançadas, bem como treinamento, aos seus 42 clubes profissionais.

Outro elemento fundamental é o ecossistema de pesquisa: o papel do departamento de Inteligência no Futebol como um ecossistema para pesquisa aplicada em desempenho desportivo, por meio de colaborações com instituições académicas e publicações científicas. A revista científica ‘Cuadernos de Psicología del Deporte’ reconheceu a LALIGA este ano como um dos principais ecossistemas de pesquisa desportiva da Europa.

O plano de transformação estrutural inclui também um compromisso com uma transformação organizacional baseada em inteligência artificial, integrando a IA em todos os processos de tomada de decisão e automatizando processos. Como parte deste plano, a LALIGA ofereceu treinamento sobre diversos aspetos da IA ​​a 100% dos seus colaboradores, desde o uso de ferramentas de IA até a compreensão do novo Regulamento da UE.

Essa trajetória permitiu que a LALIGA passasse de consumidora de tecnologia a criadora dela; de usuária de dados a transformadora de conhecimento; e de solucionada suas próprias necessidades a fornecedora de soluções para outras organizações desportivas.

Tech Powerhouse 2026 é a primeira edição de uma publicação anual que pretende consolidar-se como uma plataforma de análise sobre a evolução tecnológica no desporto.