Defesa

Leonardo reforça IA militar e compra americana Raft por 395 milhões

  • Tiago Martins d'Oliveira
  • 10:16

A italiana Leonardo comprou a norte-americana Raft por 450 milhões de dólares (cerca de 395 milhões de euros) reforçando as capacidades de inteligência artificial e software para aplicações militares.

O grupo italiano Leonardo vai reforçar as capacidades de inteligência artificial (IA) e software militar com a compra da norte-americana Raft por 450 milhões de dólares (cerca de 395 milhões euros), numa operação que pretende acelerar o desenvolvimento de sistemas de missão para operações multidomínio militares.

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“A aquisição está alinhada com a estratégia da Leonardo e da Leonardo DRS e aumenta a capacidade da Leonardo DRS de fornecer tecnologias integradas e focadas na missão, que ajudam os clientes a operar com maior rapidez, clareza e confiança em ambientes operacionais complexos. O software de arquitetura aberta, a IA e os recursos de integração de dados da Raft são altamente complementares e agregam valor ao portefólio de tecnologia existente da Leonardo DRS”, afirma Lorenzo Mariani, CEO e diretor-geral da Leonardo, citado em comunicado.

A aquisição será realizada através da Leonardo DRS, subsidiária norte-americana da empresa italiana cotada na bolsa dos Estados Unidos.

Fundada em 2018, a Raft desenvolve software de arquitetura aberta para aplicações militares, sendo especializada em fusão de dados multidomínio e inteligência artificial para apoiar a consciência situacional em tempo real e acelerar a tomada de decisão no teatro de operações.

A conclusão da operação está dependente das aprovações regulatórias, estando prevista para o quarto trimestre de 2026.

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