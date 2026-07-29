Luís Neves dá conferência de imprensa às 18h

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, irá dar uma conferência de imprensa, esta quarta-feira, às 18h. O governante irá falar aos jornalistas após dias de debate em torno da investigação que envolve o ex-diretor nacional da PJ e depois de vários deputados da oposição terem pedido esclarecimentos sobre o caso.

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A polémica teve início no dia 10 de julho, quando o jornal Nascer do Sol noticiou que o ministro da Administração Interna contratou para remodelar um imóvel que detém em Odemira uma empresa anteriormente responsável por obras na PJ quando Luís Neves era diretor. Segundo o semanário, entre 2020 e 2025, a empresa Construbarcelos recebeu cerca de 1,9 milhões de euros em contratos públicos, valor confirmado dias depois pelo ministro da Administração Interna, em entrevista à TVI/CNN.

Há duas semanas, a PJ anunciou que abriu um inquérito sobre o atrelado apreendido num processo de tráfico de droga que foi encontrado atracado a um camião da empresa Construbarcelos, que fez obras numa propriedade do ministro da Administração Interna. Há precisamente uma semana, a Procuradoria-geral da República confirmou “a existência de um inquérito relacionado com bens apreendidos à ordem do processo designado ‘Operação Pacoba’”.