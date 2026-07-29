Luís Neves não se demite: “Estou totalmente legitimado como ministro”. Siga aqui

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, apresenta esta quarta-feira explicações sobre as polémicas que o envolvem e que têm gerado fortes críticas da oposição nas últimas três semanas As declarações do ministro ocorrem após dias de insistência dos jornalistas e após o governante ter garantido estar a reunir os documentos que considera importantes no âmbito das obras da sua casa em Odemira e do atrelado encontrado em casa do construtor que trabalhou na sua propriedade.

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Em foco estão nomeadamente questões relacionadas com o anúncio da Polícia Judiciária (PJ) de abertura de um inquérito sobre o atrelado apreendido num processo de tráfico de droga encontrado atracado a um camião da empresa Construbarcelos, em Barcelos, que fez obras numa propriedade do ministro da Administração Interna.