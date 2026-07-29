Marinha Portuguesa está a recrutar 30 oficiais para várias especialidades

A Marinha Portuguesa abriu concursos para a admissão de 30 oficiais em regime de contrato, distribuídos pelas classes de Fuzileiros, Técnicos Superiores Navais (mestrado), Técnicos Navais (licenciatura) e Técnicos de Saúde. As candidaturas decorrem até 25 de setembro.

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Das vagas disponíveis, dez destinam-se à classe de Oficial Fuzileiro. As restantes distribuem-se por diferentes áreas técnicas, entre as quais informática, engenharia mecânica, engenharia do ambiente, gestão, economia, recursos humanos, enfermagem e análises clínicas.

Os candidatos devem ter nacionalidade portuguesa, no mínimo 18 anos à data de incorporação e máximo 27 anos durante o ano de 2027, assim como habilitações académicas compatíveis com o cargo e sem antecedentes criminais incompatíveis com o exercício de funções militares, explica o ramo das Forças Armadas.

As candidaturas, abertas até 25 de setembro, devem ser submetidas através da plataforma da Marinha.