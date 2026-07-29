Educação

Mestrado em Medicina na UTAD avança com contrato de 12,6 milhões e 40 vagas

O Governo homologou o contrato-programa para o arranque do Mestrado Integrado em Medicina da UTAD, que abre em 2026/2027 com 40 vagas e um investimento de 12,6 milhões de euros.

O Ministério da Educação anunciou, esta quarta-feira, ter homologado o contrato-programa para o arranque do Mestrado Integrado em Medicina da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), que abre em 2026/2027 com 40 vagas e um investimento de 12,6 milhões de euros ao longo dos próximos quatro anos.

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O contrato-programa foi assinado entre o Instituto para o Ensino Superior, a UTAD e a Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro (ULSTMAD). Do investimento global previsto, 4,7 milhões de euros serão financiados pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação.

Segundo o ministério da Educação, o novo mestrado integrado terá “um potencial de impacto muito significativo” na qualidade dos serviços de saúde prestados na região e na formação de mais médicos, sobretudo no interior do país, contribuindo para mitigar a escassez e a distribuição desigual de profissionais no Serviço Nacional de Saúde.

A acreditação do curso pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) foi concedida de forma condicional por um período de dois anos.

O contrato-programa define, por isso, um plano para a implementação, consolidação e avaliação do mestrado, que inclui o reforço de recursos humanos, a contratação de docentes, investigadores e clínicos formadores, bem como o investimento em laboratórios, equipamentos e infraestruturas de apoio ao ensino.

A construção do edifício definitivo para a consolidação do Mestrado Integrado da UTAD será objeto de um contrato-programa específico. Até à sua conclusão, serão realizadas obras de adaptação e requalificação das instalações que servirão de suporte ao novo ciclo de estudos.

O acordo prevê ainda a criação de uma comissão de acompanhamento para monitorizar a execução do contrato-programa e propor medidas corretivas sempre que necessário.

Além disso, já foram formalizados protocolos de cooperação com 21 municípios da região, que irão apoiar o acolhimento, o alojamento e a mobilidade dos estudantes durante a formação, incluindo nas rotações pelas unidades de saúde da ULSTMAD.

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